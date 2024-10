Dźwiękiem w nowym Fordzie Explorerze EV zajęła się legendarna firma. Zestaw ma prawie pół tysiąca watów

Ford Explorer EV to ważny model w gamie amerykańskiej marki. On ma pokazać, że crossover segmentu C może być elektryczny i zachować pełną mobilność dla rodziny. Właśnie dlatego model dostaje najlepsze dodatki. A jednym z nich jest mocarny system audio.

B&O w Exploerze EV na 10 głośników i 480-watowy soundbar

Ford Explorer EV może być wyposażony w 10-głośnikowy system audio B&O z soundbarem o mocy 480 watów. Co ważne, soundbar jest skierowany na kierowcę. W ramach systemu w aucie montowane są:

głośniki niskotonowe – 2 w przednich drzwiach i 2 w tylnych drzwiach. To one dbają o głębię basów.

głośniki wysokotonowe – 2 z przodu na desce rozdzielczej i 2 na słupku B. To one zapewniają czystość i szczegółowość tonów wysokich.

głośnik centralny, wbudowany w soundbar. To on zapewnia równomierne rozprowadzenie dźwięku po całej kabinie.

subwoofer zamontowany z tyłu. To on zapewnia uderzenie basów.

głośnik średniotonowy zamontowany pod spodem subwoofera. To on odpowiada m.in. za zbalansowanie dźwięku i naturalne brzmienie wokali.

Fordowskie nagłośnienie B&O ma cztery tryby emisji dźwięku

System nagłośnienia Bang & Olufsen zamontowany w Fordzie Explorerze EV posiada również 5-pasmowy korektor dźwięku. To pozwala na uzyskanie czterech trybów pracy. Naturalny skupia się na autentycznym odtwarzaniu dźwięków, relaksujący redukuje intensywność muzyki, wokalny sprawdza się podczas słuchania podcastów, audycji radiowych czy audiobooków, a energetyczny nadaje muzyce dynamiki.

Nagłośnienie B&O stanowi standard w Fordzie Explorerze EV Premium. Model jest droższy od standardowego o 16 tys. zł i kosztuje co najmniej 214 270 zł.

Bang & Olufsen ma blisko 100 lat historii. Współpracuje też z Audi

Kilka słów należy się też twórcom systemu nagłośnienia. Firma Bang & Olufsen pochodzi z Danii i powstała w 1925 r. Pierwszym jej wynalazkiem było radio, które czerpało zasilanie z sieci. W tamtym czasie większość odbiorników było zasilanych bateryjne. B&O szybko zdobyło uznanie w branży audio. To jednak nie uchroniło jej przed kłopotami finansowymi. Te nadeszły w 2008 r. W 2015 r. duński producent został przejęty przez Harmana. Dzięki temu jego sprzęt nadal może być montowany w samochodach marek Audi czy właśnie Ford.