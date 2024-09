Przed laty w czasach świetności przenośnych urządzeń nawigacyjnych z Windows CE, programy takie jak AutoMapa czy MapaMap walczyły o pozycję lidera. Wraz z upowszechnieniem smartfonów rynek zdominowało darmowe Google Maps. To jednak wcale nie oznacza, że konkurenci zrezygnowali z rywalizacji o klientów. Choć MapaMap już dawno zniknęła z rynku, to AutoMapa jest stale rozwijana i regularnie pojawiają się kolejne aktualizacje.

Pora na AutoMapę w wersji 7.11. Wrześniowa aktualizacja jest już dostępna dla użytkowników smartfonów z Android oraz systemem Apple iOS. Co więcej, polski producent uznał, że należy zrównać wersje zaprojektowane dla obu systemów operacyjnych. Stąd ta sama numeracja wydania i taki sam zakres zmian. Odmianę udostępniono w tym samym czasie na obu platformach.

AutoMapa 7.11

Pojedziesz zamkniętą drogą. Jeśli możesz

Czym wyróżnia się AutoMapa 7.11? Producent chwali się zmianami w interfejsie wyszukiwania oraz poprawkami czytelności mapy. Nowością jest m.in. dodawanie i zdejmowanie blokad wybranych odcinków dróg. Kto po nią sięgnie? Przede wszystkim kierowcy, którzy korzystają z odpowiednich zezwoleń na wjazd w wybrane miejsca. To zatem m.in. drogowcy, służby ratunkowe, policja czy inni użytkownicy, którzy mogą poruszać się po drogach zamkniętych dla ruchu publicznego. W praktyce AutoMapa poprowadzi przez plac budowy co doceni kierowca z dostawami bezpośrednio do miejsca inwestycji.

Co ponadto? Programiści zmodyfikowali wygląd wyszukiwarki oraz jej działanie. Łatwiej będzie szukać różnych miejsc oraz wybierać lokalizacje zapisane w ulubionych (wyróżniono m.in. cele z dotychczasowej historii wyszukiwania). Łatwiej także znajdziesz na mapie stacje paliw preferowanej sieci. Każda z nich wyróżniona jest ikoną z odpowiednim logotypem.

Rozszerzono także pozycje menu dla punktu wybranego na mapie. Gdy wybierzesz dane miejsce to wówczas pojawi się kilka opcji. Prócz wyznaczenia trasy czy dodania do ulubionych możesz np. skopiować współrzędne i udostępnić lokalizacje swoim znajomym. W menu uwzględniono również funkcję dodawania i zwalniania blokad odcinków dróg.