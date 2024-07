Jak korzystasz ze smartfona w samochodzie? Zostawiasz we wnęce w konsoli czy też łączysz z radiem samochodowym? Jeśli to drugie to jestem ciekaw czy podłączasz do zestawu głośnomówiącego poprzez Bluetooth, czy też sięgasz po tryb Android Auto? Według badań analityków JD Power coraz więcej kierowców preferuje tryb samochodowy i zależnie od oprogramowania korzysta z Android Auto albo Apple CarPlay.

Oczywiście każdy program ma swoje minimalne wymagania. A te zmieniają się wraz z unowocześnianiem i wprowadzaniem nowych funkcji. W chwili debiutu Android Auto, z programu mogli korzystać użytkownicy telefonów z systemem Android 6.0 (Marshmallow) i nowszych. Począwszy od lipca 2022 r. minimum podniesiono do systemu Android 8.0 (Oreo) w trybie przewodowym. Po dwóch latach czas na kolejne zmiany.

Przesiadka na Androida 9.0

Z końcem lipca 2024 r. Google zwiększa wymagania do Androida 9.0. Tak przynajmniej informują amerykańskie media technologiczne. Znamienne, że na oficjalnej stronie wsparcia technicznego wciąż znajdują się informacje o ósmej wersji Androida. A takiej według danych Google używa obecnie zaledwie ok. 6 proc. użytkowników w 2024 r. (rok wcześniej było to 8 proc.).

Czy ta zmiana oznacza znaczące utrudnienia dla użytkowników starszych smartfonów? Na pewno nie mogą oczekiwać kolejnych aktualizacji Android Auto. Ostatnia dostępna wersja powinna wciąż działać na starszych urządzeniach. Jak długo? To dobre pytanie. Wiele zależy od dostępności aktualizacji programów dostosowanych do trybu samochodowego. Zapewne wraz z kolejnymi nowymi wersjami nie będą już współpracować z dotychczasowym Android Auto. A to oznacza, że w przypadku starszego sprzętu pożegnamy się z samochodowymi odmianami aplikacji nawigacyjnych (np. Google Maps czy Waze) czy do słuchania muzyki.