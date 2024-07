Możesz wirtualnie zwiedzić miasto. Nowa funkcja Google Maps jest świetna, ale nie znajdziesz jej w swoim telefonie

Google Maps to najpopularniejsza aplikacja nawigacyjna na świecie. Każdego miesiąca ma ponad miliard aktywnych użytkowników. W samej Polsce korzysta z niej nawet 70 proc. internautów. Takie wyniki to kwestia precyzyjnego mechanizmu pracy, dokładnych map, ale i funkcji dodatkowych. Jedną z nich stało się Immersive View.

Czym jest Immersive View w Google Maps?

To nic innego jak multimedialny obraz obiektów i widoków, na które patrzy kierowca. Ten składa się ze zdjęć lotniczych, zdjęć wykonanych z poziomu ulicy, fragmentów map satelitarnych, a nawet prognozy pogody. Dzięki temu użytkownik Mapy Google otrzymuje wielowymiarowy i wszechstronny obraz konkretnego miejsca oraz pakiet koniecznych informacji na jego temat.

Mechanizm Immersive View jest oczywiście oparty na sztucznej inteligencji. To ona wyszukuje w sieci Google informacji oraz danych na temat wybranych miejsc i to ona zbiera je w całość. A to nadal nie koniec. Bo mechanizm AI może także symulować warunki na drogach, natężenie ruchu, a nawet pogodę. Jeżeli w danym miejscu pada deszcz, będzie on padał także na pokazywanym kierowcy obrazie.

Jak uruchomić Immersive View w Google Maps?

Uruchomienie Immersive View w Mapach Google jest w zasadzie proste. Wystarczy odpalić stronę map w sieci lub uruchomić aplikację w systemie Android albo iOs. Na ekranie powinna się pojawić specjalna ikona podglądu. Co ważne, do działania tej opcji wcale nie jest potrzebna najnowsza wersja aplikacji. Treść jest bowiem dostępna po stronie serwera. Programu nie trzeba zatem specjalnie aktualizować.

Po naciśnięciu ikony Immersive View i pojawieniu się obrazu użytkownik może się po nim poruszać i niejako wirtualnie zwiedzać miejsce. Na obrazie dokładnie widoczne są nie tylko np. drzewa czy szczegóły budynków, ale także znaki drogowe czy pasy dla pieszych. Dostępny jest także dedykowany widok dla kierowców. Ten ma ułatwić wybór planowanej trasy dojazdu. Ma przynajmniej w teorii. Bo w Polsce opcja nie jest dostępna. Nie tylko w Polsce zresztą.

Czemu polski użytkownik Google Maps nie ma Immersive View?

Immersive View pojawił się w Google Maps w 2023 r. Czemu o opcji piszemy dopiero dziś? Powód jest prosty. Bo jest ona dostępna w naprawdę wąskim zakresie lokalizacji. Na liście znajduje się pięć miast w Kanadzie. Mowa o Montrealu, Calgary, Toronto, Ottawie i Edmonton. Poza Kanadą funkcjonalność nie jest dostępna nigdzie indziej na świecie. Oczywiście zasięg Immersive View będzie systematycznie rozszerzany. Objęcie nim reszty świata, a w tym polskich miast, może jednak potrwać latami. Decyduje o tym skala koniecznych do wykonania prac.