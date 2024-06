Jeśli jeżdzisz nowym samochodem z pokładowym zestawem multimedialnym GPS, to niewykluczone, że już korzystasz z tzw. hybrydowej nawigacji. To rozwiązanie, które łączy zalety tradycyjnych urządzeń jak i aplikacji w telefonach. Stąd określenie hybryda, które jednak nie ma nic wspólnego z hybrydowym napędem czy Toyotą albo innymi markami.

Hybrydowa nawigacja w samochodzie to dość szczególne połączenie. Bardzo przypomina Google Maps z dodatkową pamięcią w urządzeniu, by nawigacja działała jak należy także wówczas, gdy stracisz dostęp do internetu. To zestaw z dość uproszczoną mapą przechowywaną w niewielkiej pamięci sprzętu oraz komunikacją z internetem. Wszędzie tam gdzie znajduje się dostęp do sieci telefonii komórkowej (oraz internetu) hybrydowa nawigacja w aucie zachowuje się niemal tak samo jak popularne programy w telefonach - Google Maps, NaviExpert czy Waze i Yanosik. Stąd wyszukiwanie adresów odbywa się poprzez internet. Tak samo pobierana jest mapa widoczna na ekranie, dane o korkach i innych utrudnieniach. To dzięki połączeniu z internetem wyznaczana jest także trasa.

Bez internetu nie pojedziesz?

A co się stanie, gdy hybrydowa nawigacja straci połączenie z internetem? Wówczas zależnie od samochodu jak i zestawu multimedialnego funkcje wyznaczania nowych tras i poszukiwania adresów stają się ograniczone. Im niższa klasa pojazdów tym więcej ograniczeń. Dla kierowcy oznacza to mniejsze zasoby mapowe i skromniejszą bazę danych adresowych. A to nie wszystko.

Hybrydowa nawigacja traktowana jest jako dodatkowa usługa. A to oznacza, że można korzystać z niej tylko przez ograniczony czas. W przypadku Dacii Spring z najnowszym zestawem Media Nav Live firma gwarantuje 8 lat bezpłatnego dostępu. Po tym czasie funkcja nawigacji w trybie online zostanie zablokowana. By dalej z niej korzystać trzeba będzie zapłacić abonament. A ile? To bardzo dobre pytanie bez odpowiedzi. Firmy mają przynajmniej kilka lat na przygotowanie odpowiedniej oferty finansowej (rozwiązanie upowszechnia także m.in. Ford, Lexus czy Grupa Volkswagena).

ISA. To dzięki niej masz hybrydowy zestaw GPS

Skąd pomysł na hybrydową nawigację w samochodzie? To konsekwencja m.in upowszechnienia układu ISA, czyli tzw. inteligentnego asystenta prędkości. Układ bazuje nie tylko na rozpoznawaniu znaków drogowych. Wszędzie tam, gdzie brak oznakowania wykorzystywane są dane z nawigacji. Stąd nawet w najtańszych autach bez pokładowej nawigacji znajdziesz antenę GPS i komputer pokładowy lub radio multimedialną z bazą danych o limitach prędkości. A to nie wszystko.

Hybrydowa nawigacja z niewielką mapą zapisaną w pamięci i wgranym zestawem informacji o dopuszczalnych prędkościach łatwo zdalnie aktualizować. Plik z nowymi danymi nie zajmuje zbyt wiele miejsca, więc nie obciąży znacząco transferu danych. A to oznacza, że aktualizacje przesyłane zdalnie mogą się pojawiać dość często. A o tym, że są potrzebne najlepiej świadczy to, że układ ISA wciąż nie działa tak porządnie jak można oczekiwać.