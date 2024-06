Google Maps z praktyczną funkcją nie tylko na wakacje. Każdy może z niej skorzystać

Wskazujesz adres i klikasz dwie ikony (trasa i rozpocznij), by ruszyć z Google Maps w drogę. Tyle wystarczy? Wbrew pozorom Google Maps potrafi znacznie więcej. To już nie jest tylko prosta bezpłatna nawigacja, z której skorzystasz niemal w każdym zakątku świata (dobrym przykładem wyjątku są Chiny, z którymi Google ma nie najlepsze relacje). To wielofunkcyjne narzędzie, które ułatwia poruszanie się także poza siecią dróg. Nie bez powodu zatem twórcy aplikacji chwalą się pakietem rozwiązań, które szczególnie przydadzą się w trakcie wakacyjnych wyjazdów.

Zobacz wideo Ostrzegaj i bądź ostrzegany! Nie tylko w Yanosiku, ale także w Google Maps

Wybierasz się do nowego miejsca i nie wiesz, co warto odwiedzić? Google Maps jako prosty przewodnik turystyczny wskaże najciekawsze lokalizacje i kluczowe informacje (godziny otwarcia czy ceny biletów w przypadku płatnego wstępu). Na tym nie koniec. Poznasz także opinie użytkowników i przejrzysz galerię zdjęć. W przypadku np. sfotografowanych dań z restauracji może się to okazać nieocenione podczas wyboru posiłku z karty.

Lista atrakcji turystycznych w Google Maps Tomasz Okurowski

Polska lista całkiem niezła

Rekomendacje Google są stale aktualizowane (w niektórych przypadkach nawet co tydzień). Bardzo zaawansowane są szczególnie przewodniki w wybranych miastach USA i Kanady, gdzie Google wzbogaca je o dane z popularnych witryn i społeczności użytkowników map. W przypadku polskich lokalizacji też jest dość dobrze. Listy od lokalnych przewodników są zwykle całkiem obszerne pod względem treści jak i zdjęć.

Jak znaleźć wskazówki dotyczące najciekawszych miejsc w okolicy. Wystarczy wskazać na mapie dany obszar (np. całe miasto lub dzielnicę), a następnie przesunąć w górę pasek znajdujący się w dolnej części ekranu. Tak uzyskasz dostęp do listy nowości i polecanych miejsc.