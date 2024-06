Ważna funkcja Google Maps przestała działać po aktualizacji. Z jej instalacją lepiej poczekać

Osoby, które korzystają z Google Maps na smartfonach z systemem Android (czyli w praktyce ich wszyscy użytkownicy) sygnalizują, że po najnowszej aktualizacji przestała działać dość ważna funkcja tej nawigacji. Chodzi o wersję 11.130.0102, dlatego jeśli jej jeszcze nie zainstalowaliście, lepiej czasowo wyłączyć automatyczne aktualizacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzegaj i bądź ostrzegany! Nie tylko w Yanosiku, ale także w Google Maps

Błąd w Google Maps sprawia, że nie dotrzesz do celu po wybraniu punktów pośrednich

Co się dzieje po zainstalowaniu najnowszego wydania map Google? Błąd pojawia się, kiedy wyznaczymy trasę z kilkoma punktami pośrednimi. To nigdy nie była mocna strona aplikacji giganta z Mountain View, a teraz po dotarciu do pierwszego przystanku, nawigacja przestaje działać. Użytkownicy widzą przycisk, ale stukanie w niego nie przynosi rezultatu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie tej aplikacji i zaplanowanie trasy od nowa. Tym razem lepiej bez punktów pośrednich. Nowego błędu niestety nie da się usunąć przez czyszczenie danych aplikacji albo ponowna aktualizacja najnowszej wersji.

Na szczęście użytkownicy telefonów Apple nie zgłaszają podobnego problemu. Natomoast jeśli chodzi właścicieli smartfonów z Androidem, lepiej się powstrzymać przed instalacją najnowszej aktualizacji Map Google. Radzimy poczekać, aż deweloperzy tej apki rozwiążą problem, który się pojawił. A co zrobić, jeśli nie zdążyliśmy jej zablokować i na naszym smartfonie już są Google Maps w wersji 11.130.0102? Wówczas pozostaje tylko ręczne odinstalowanie wszystkich aktualizacji za pośrednictwem sklepu Play. Wówczas cofniemy się do oryginalnej odmiany tej aplikacji, która jest częścią systemu Android w wersji zainstalowanej na naszym telefonie.

Można zainstalować ręcznie starszą wersję map Google, ale trzeba mieć zaufane źródło

Potem można spróbować zainstalować wydanie apki Google Maps w wersji poprzedzającej pechową aktualizację. Starsze wersje da się bez problemu znaleźć na zaufanych stronach internetowych. Wcześniej jednak trzeba włączyć w systemie możliwość instalacji aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł i pamiętać, żeby korzystać tylko ze stron, które są godne zaufania i wiarygodne. Jedna z nich jest tutaj. W przypadku instalowania programów z zewnętrznych źródeł, nigdy nie ma stuprocentowej pewności co do ich autentyczności, ale akurat strona apkmirror cieszy się renomą, bo jej autorzy weryfikują pliki przed ich udostępnieniem. Powrót do poprzedniej wersji Google Maps znowu pozwoli korzystać z pełni możliwości tej nawigacji użytkownikom systemu Android.