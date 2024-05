Nawigacja w Lexusie z nowym systemem. Pomaga zaoszczędzić

Lexus od 18 lat elektryfikuje klasę premium, wprowadzając kolejne generacje hybrydowych napędów. Oczywiście Japończycy, chcąc jak najlepiej wykorzystać techniczny potencjał swoich pojazdów i jeszcze bardziej ograniczyć spalanie, skupiają się także na mniej oczywistych elementach. M.in. dzięki aplikacji Lexus Link, właściciele hybrydowych aut mogą analizować swój styl jazdy i uczyć się, jak efektywnie korzystać z hybrydowego napędu. Aplikacja oferuje wskazówki dotyczące ekonomicznej jazdy, wydłużenia czasu korzystania z trybu elektrycznego i zmniejszenia zużycia paliwa. To nie wszystko.

Lexus z inteligentną nawigacją. Pozwala zaoszczędzić na stacji

Lexus wprowadził również system Predictive Efficient Drive. Współpracuje on ze wbudowaną nawigacją, ucząc się ekonomicznej jazdy i optymalnego wyboru trybu jazdy na podstawie wskazań GPS oraz zachowań kierowcy. Uwzględnia również warunki na trasie, ruch drogowy i ukształtowanie terenu, co pozwala przewidzieć ilość energii potrzebną do pokonania zaplanowanej trasy.

Dane z systemu nawigacji pomagają wcześniej uruchomić rekuperację energii w miejscach, gdzie często dochodzi do zatorów oraz doładować baterię przed wjazdem w obszary o większym natężeniu ruchu. System identyfikuje także podjazdy pod wzniesienia i zjazdy. Co więcej, przygotowuje auto do jazdy zarówno w ruchu miejskim, jak i na autostradzie, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.

Predictive Efficient Drive uczy się zachowań kierowcy takich jak np. miejsca, w których najczęściej zwalnia lub się zatrzymuje. Wraz ze wzrostem liczby przejechanych kilometrów, system gromadzi więcej danych, co umożliwia jeszcze efektywniejsze wykorzystanie napędu hybrydowego. System zadebiutuje w modelu Lexus NX z roku modelowego 2024, wyposażonym w nawigację Lexus Link Pro. Technologia ta wkrótce trafi do kolejnych modeli marki. W publikacji wykorzystano zdjęcia producenta.