Zapomniana funkcja Google Maps. Dzięki niej wszyscy przestają się martwić

Google Maps to nie tylko wskazówki nawigacyjne w drodze z punktu A do punktu B. To też szereg innych i mocno przydatnych funkcji. Jedną z nich jest udostępnianie postępów podróży. Co tak właściwie daje ta opcja w aplikacji amerykańskiego giganta?

3 Fot. Pexels/Pixabay Otwórz galerię Na Gazeta.pl