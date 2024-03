Jedno nie ulega wątpliwości. Bezprzewodowy Android Auto czy Apple CarPlay to duża wygoda. Nie trzeba pamiętać o podłączaniu telefonu do portu USB w samochodzie. Nie trzeba także martwić się o trwałość złącza USB w smartfonie czy końcówek w przewodzie (a te zwykle dość szybko zużywają się a mocowanie zaczyna pękać). Po prostu wsiadasz do samochodu, uruchamiasz silnik, a sprzęt automatycznie łączy się ze sobą. Super.

REKLAMA

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

Przyznaję, że z trybu bezprzewodowego chętnie korzystam gdy jeżdżę samochodem po mieście. Gdy pokonuję krótkie dystanse to nie zaprzątam sobie głowy przewodami. Rzadziej także sprawdzam poziom naładowania akumulatora w telefonie (pod ręką mam ładowarkę).

Ruszasz w trasę? Sprawdź swój telefon

Co innego gdy ruszam w długą trasę. Wówczas unikam jak ognia trybu bezprzewodowego oraz wyjmuję telefon z etui. Dlaczego? Łatwo o szybsze wyczerpanie energii w telefonie. Co gorsza, smartfon szybciej się nagrzewa. Bywa, że trudno się nawet do niego dotknąć. O wysoką temperaturę nietrudno w sytuacji, gdy korzystam z ładowarek indukcyjnych. Niestety bezprzewodowe ładowanie wiąże się z silniejszym wydzielaniem ciepła (stąd w niektórych samochodach segmentu premium stosowane jest chłodzenie telefonu spoczywającego na płytce indukcyjnej). Ten typ tak ma. Niestety.

Wysoka temperatura bardzo negatywnie wpływa na telefon i jego baterię. Zwykle im cieplej, tym sprzęt zaczyna wolniej działać. Mapa w aktywnej nawigacji jest gorzej odświeżana, komunikaty głosowe są dość nieoczekiwanie przerywane, odtwarzacz muzyki zaczyna się przycinać, a główne menu telefonu pojawia się z wyraźnym opóźnieniem. A to nie wszystko.

Wysoka temperatura bardzo niepożądana

Większość telefonów jest wyposażona w zabezpieczenie termiczne. To oznacza, że po osiągnięciu określonej temperatury odłączane jest ładowanie. Nieświadomy problemu kierowca może nawet doprowadzić do całkowitego rozładowania baterii (mimo że telefon jest podłączony do zasilania). Pechowiec może zatem doświadczyć wyłączenia telefonu w chwili gdy jest najbardziej potrzebny.

Jaki producent taka technika. Apple stosuje jeszcze jedno rozwiązanie. Najpierw odłącza zasilanie, a telefon wciąż działa. W następnej kolejności telefon jest automatycznie blokowany a na ekranie pojawia się ostrzeżenie o zbyt wysokiej temperaturze i konieczności schłodzenia telefonu. A jak ostudzić sprzęt? Jest kilka sposobów.

Telefon można schłodzić kieruj帷 na niego strumień chłodnego powietrza z klimatyzacji. Niektórzy odkładają urządzenie do chłodzonego schowka lub wnęki na kubek. Ja zwykle wyłączam sprzęt na kilka lub kilkanaście minut, by nieco szybciej schłodzić urządzenie. Każdy ma swój sposób.