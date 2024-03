Legenda wraca, ale wszyscy narzekają. Nowa gra z serii 'Test Drive' ma żenującą grafikę

Studio Nacon Connect nagrzewa atmosferę przed premierą kolejnej odsłony gry "Test Drive". W sieci opublikowany został m.in. krótki filmik. Ten może stanowić trailer i przedsmak tego, co produkcja zaoferuje po rychłej premierze.

W "Test Drive" kierowca może jeździć Porsche, Lancią lub Raptorem. Gdyby nie jakość...

Co wiadomo o "Test Drive Unlimited: Solar Crown"? Miejscem wyścigu są ulice Hongkongu i drogi okalające miasto. Gracz będzie miał też do dyspozycji całą paletę ciekawych modeli samochodów. W stawce pojawi się m.in. Ford Mustang, Porsche Panamera Sport Turismo, Lancia Delta Integrale czy Ford F-150 Raptor. Poza tym format produkcji pozwala na granie w pojedynkę, jak i sieciowe z wybranymi lub losowymi osobami.

O nowy "Test Drive" wiadomo jeszcze tyle, że gra niestety jest... mocno uboga graficznie. Samochody są płaskie i sprawiają wrażenie pustych w środku. Podczas jazdy wyglądają z kolei jak doklejone do krajobrazu. To samo można powiedzieć o elementach drogowych w postaci rozpadających się pod naporem auta zapór czy rozbryzgów wody. W XXI wieku spokojnie można byłoby oczekiwać czegoś więcej. Grafika jest typowo... oldskulowa.

Kiedy będzie miała miejsce premiera gry "Test Drive Unlimited: Solar Crown"? Studio Nacon zapowiadało premierę do końca pierwszego kwartału 2024 r. To oznacza, że produkcja powinna pojawić się w sklepach na dniach. Nie będzie już zatem czasu na poprawki graficzne. To zdecydowanie ostateczna wersja gry.

"Test Drive" to 37 lat historii gier komputerowych

Wpadka z grafiką jest tym bardziej przykra, że mówimy o jednej z najstarszych serii gier na rynku. Pierwsza produkcja pod tytułem "Test Drive" zadebiutowała w 1987 r. To oznacza, że będzie świętować w tym roku 37. urodziny! I o historycznym aspekcie tej gry niech świadczy fakt, że pierwsza wersja była wydana na DOS, Atari ST i Commodore 64. To nazwy, które młodsi czytelnicy tego materiału mogą kojarzyć przede wszystkim z artykułów opowiadających historię komputeryzacji na świecie.