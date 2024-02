Co oznacza wykrzyknik na Google Maps? To przydatna funkcja, której kierowcy nie znają

Google Maps to nie tylko mapy i nawigacja, ale też prawdziwy kombajn. Aplikacja z miesiąca na miesiąc wzbogaca się o kolejne funkcje, a wiele z nich przeznaczonych jest dla kierowców. Co czyni nawigację lepszą? Duże grono użytkowników (tu Google jest mistrzem), a także społeczność, która aktywnie informują się siebie nawzajem o zdarzeniach na drodze. W tym tkwi siła Yanosika albo Waze'a. Mało osób wie, że Google Maps także pozwala kierowcom komunikować się ze sobą.

Widzisz wykrzyknik na Mapach Google? Kliknij

Korzystając z Google Maps możecie w pewnych miejscach zauważyć dziwne wykrzykniki. Polecamy w nie klikać, jeśli zamierzacie jechać w tamtą okolicę. To ostrzeżenia od innych kierowców. Nasz przykład pochodzi z Warszawy i dotyczy zgłoszeń o zamknięciu ważnej ulicy.

Droga Aleja Stanów Zjednoczonych może być zamknięta. Zgłoszenie dodane przed 9 użytkowników. Zgłoszono po raz ostatni 22 minuty temu

- możemy się dowiedzieć po kliknięciu w ikonkę. Co więcej, na dole komunikatu pojawia się pytanie "Czy ta droga jest teraz zamknięta", na które mamy trzy odpowiedzi: "tak", "nie" oraz "nie wiem". Świetna opcja, ponieważ możemy zaktualizować informacje innych użytkowników, a także ostrzec kolejne osoby, które chciałyby pojechać tą ulicą. To nie jedyne ostrzeżenia, jakie można sobie dawać w Mapach.

Google Maps - jak ostrzegać innych kierowców?

To bardzo podobna opcja, co we wspomnianych dwóch aplikacjach. Jeśli ustawicie cel nawigacji i Google Maps zacznie was prowadzić do celu, to po prawej stronie ekranu pojawi się ikonka z plusem. Znajduje się pod kompasem i wyciszaniem głosowych wskazań. Tam możecie zgłosić jedną z kilku rzeczy:

wypadek,

kontrolę prędkości

korek,

roboty drogowe,

zamknięcie pasa

niesprawny pojazd,

oraz obiekt na drodze.

Dodawanie ostrzeżeń działa w mobilnej wersji Map Google. Korzystając z Android Auto albo Apple CarPlay, nie da się korzystać z tej funkcji, a przynajmniej mój Android Auto na to nie pozwala. A szkoda, bo im więcej osób będzie z niej korzystać, tym będzie działać lepiej, a Mapy staną się jeszcze lepszą nawigacją. W końcu nie ma lepszego źródła informacji o drodze od kierowców, którzy jechali nią przed chwilą.

Google Maps dodaje dużo funkcji dla kierowców

Informowanie się nawzajem o sytuacji na drodze to bardzo przydatna funkcja dla kierowców. Całkiem niedawno Google wypuściło aktualizację na większość urządzeń z jeszcze jednym udogodnieniem dla zmotoryzowanych. To wyświetlanie obowiązującego na danej drodze ograniczenia prędkości.Możliwe, że mieliście je już wcześniej, ale pamiętajcie, że Google często wypuszcza aktualizacje falami.

Ograniczenie prędkości wyświetlane jest nie tylko w samej aplikacji na smartfonie, ale także na Mapach Google wyświetlanych na ekranie samochodu za pośrednictwem Apple CarPlay lub Android Auto. W aplikacji mobilnej widzimy także rzeczywistą prędkość, z jaką jedziemy, liczoną z GPS. To kolejna wygodna funkcja. Zwłaszcza teraz, kiedy obok wyświetlane jest także ograniczenie prędkości. Od razu widać, że możemy łamać przepisy.

Zgłoszenia w Google Maps fot. zrzut ekranu z Google Maps