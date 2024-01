Auto jeżdżące bokiem. Technologia e-Corner System może zrewolucjonizować parkowanie

Na technologicznych targach CES 2024 odbywających się w Las Vegas, Koreańczycy przedstawili elektryczny samochód o nazwie Hyundai Mobis, potrafiący mknąć na boki niczym krab. Inżynierowie wzorując się na charakterystycznym torze przemieszczania się skorupiaka, opracowali innowacyjną konstrukcję zawieszenia kół pojazdu, które niezależnie można skręcić maksymalnie o 90 stopni. Dzięki tej sztuczce auto potrafi poruszać się po liniach prostych do przodu i do tyłu. Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

W bok lub po przekątnej

Poziomy wjazd w ciasne miejsce parkingowe nadaje nowe znaczenie parkowaniu równoległemu. Ale to nie wszystko. Możliwość skręcenia wszystkie kół o 45 stopni pozwala jechać po przekątnej. Zainstalowany w demonstracyjnym samochodzie system otrzymał nazwę e-Corner. W konstrukcji wykorzystano cztery małe silniki wewnątrz każdego koła. W rezultacie każde z kół jest napędzane niezależnie i ma własny system skrętu. Odpowiednie obrócenie wszystkich czterech kół samochodu umożliwia płynny obrót pojazdu w miejscu o 180 stopni, co można obejrzeć na zamieszczonym nagraniu.

System e-Corner najpierw w pojazdach użytkowych

Co ciekawe, do 2025 roku system ten prawdopodobnie trafi do produkcji. Zobaczymy go jednak nie w aucie osobowym marki Hyundai, ale w Kii należącej do Hyundai Motor Group. Według źródeł portalu InsideEVs, technologia e-Corner System zostanie zastosowana w przyszłych autonomicznych pojazdach dostawczych. O planach powiedział szef projektantów Kia, Karim Habib.

Na targach CES, podczas konferencji prasowej ogłaszającej nową linię samochodów dostawczych o dużych możliwościach dostosowania, Kia zaprezentowała potencjalny model przyszłości wyposażony właśnie w e-Corner System. Niewielki van o nazwie PV1 ma być pojazdem autonomicznym bez kierowcy i to waśnie w nim przewidziany jest montaż czterech kół skrętnych w celu lepszego poruszania się po wąskich uliczkach miasta. Jeśli kiedyś rozwiązanie to przejmą samochody osobowe, będziemy mieć do czynienia z parkingową rewolucją. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.