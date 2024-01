Google zrobiło kierowcom noworoczny prezent. Jak włączyć synchronizację tła w Android Auto?

Do tej pory użytkownicy telefonów z systemem operacyjnym Google korzystający z interfejsu Android Auto łączącego je z samochodowymi multimediami byli skazani na czarne tło w menu aplikacji albo zmuszeni do ręcznego wgrywania tła. Z nowym rokiem się to zmieni.

Automatyczna synchronizacja tapet w Android Auto już działa, ale nie w każdym przypadku

Niektórzy właściciele smartfonów z Androidem już otrzymali aktualizację aplikacji Android Auto pozwalającą na automatyczną synchronizację tła. To oznacza, że jeśli macie ustawiony ulubiony obrazek w telefonie, zobaczycie go również na ekranie w samochodzie w czasie oglądania zestawu dostępnych aplikacji. W innych sytuacjach telefoniczna tapeta nie będzie widoczna w aucie, bo interfejs Android Auto szczelnie wypełnia całą dostępną przestrzeń apkami, nie pozostawiając miejsca na tło. Dlatego nowa zmiana jest kosmetyczna, chociaż istotna, bo wielu użytkowników smartfonów i kierowców wręcz uwielbia personalizować swoje urządzenia. Teraz na samochodowym wyświetlaczu będziecie mogli oglądać swoje dziecko, psa, czy cokolwiek sobie życzycie. Opisana funkcja nie jest obowiązkowa. Synchronizację tapet z telefonem można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach interfejsu Android Auto w samochodzie.

Na ekranie auta nie pojawią się tapety animowane, ani tworzone przez Google AI

Trzeba zaznaczyć, że nie do wszystkich właścicieli smartfonów z systemem Google aktualizacja dociera w tym samym czasie. Najpierw zsynchronizowane tapety pojawiły się w wersji 11 beta rozwiązania znanego pod nazwą Android Auto. Teraz zaczynają trafiać do użytkowników regularnego wydania 10.7 tego interfejsu, więc pewnie nowa funkcja jest uruchamiana przez Google po stronie serwera.

Automatyczna synchronizacja tapet w Android Auto zastępuje poprzednio dostępną możliwość ręcznego wgrania wybranych plików graficznych. Nie wszystkim się spodoba ta zmiana, ale nie mają wyboru. Nowe rozwiązanie jest znacznie bardziej eleganckie i działa automatycznie, więc nie wymaga żadnej pracy od właściciela telefonu. Jednak nie wszystkie tapety zostaną zsynchronizowane z samochodem. Animowane tapety, ani te, które są tworzone automatycznie przez sztuczną inteligencję Google na podstawie wytycznych właściciela telefonu (usługa dostępna na razie wyłącznie w urządzeniach Google Pixel), póki co nie będą widoczne na ekranach aut. Być może to się zmieni w kolejnej aktualizacji.