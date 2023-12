FREE NOW zintegrowane z Traficar. W jednej aplikacji zamówisz taxi i wynajmiesz auto na kilometry

FREE NOW podjęło partnerstwo i pełną integrację z Traficarem, liderem carsharingu na polskim rynku z flotą ponad 3500 tysięcy samochodów w największych polskich miastach. Użytkownicy FREE NOW w Polsce od teraz w ramach jednej aplikacji mogą korzystać już nie tylko z taksówek i wynajmu hulajnóg na minuty marek DOTT i TIER, ale także mają dostęp do pojazdów współdzielonych na kilometry. Tym samym FREE NOW, jako pierwsza platforma mobilności w Polsce dokonuje pełnej integracji z zewnętrznym operatorem carsharingu.

REKLAMA

Model działający już na innych rynkach

Podjęty krok otwiera FREE NOW na klientów z innych krajów, którzy bez konieczności pobierania nowej aplikacji i przechodzenia procesu rejestracji będą mogli szybko skorzystać z najpopularniejszych samochodów współdzielonych w Polsce. Traficar stał się pierwszym polskim carsharingiem, który podjął się współpracy z międzynarodowym operatorem. Tę strategię FREE NOW realizuje już z powodzeniem na innych rynkach europejskich, oferując w zależności od lokalizacji różne środki współdzielonej mobilności.

W aplikacji FREE NOW cennik zbieżny z ofertą Traficar

Użytkownicy aplikacji mogą ze wspólnych usług korzystać w dziesięciu aglomeracjach: Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie. Oferta dla użytkowników aplikacji FREE NOW obejmuje wynajem na kilometry z opłatą startową, a cennik jest zbieżny z ofertą Traficara na poszczególne modele aut. Co ciekawe, z okazji startu usługi, FREE NOW przygotowało kod promocyjny "TRAFICAR23" na 2 pierwsze wynajmy współdzielonych samochodów ze zniżką 75 proc. (do 20zł), a także dodatkowe promocje dla użytkowników w każdym z miast.

Aby skorzystać z pojazdów usługi Traficar we FREE NOW, wystarczy kliknąć opcję Carsharing na ekranie głównym aplikacji i wybrać na mapie konkretne auto. Płatność za wynajem we FREE NOW pobierana jest automatycznie po zakończeniu przejazdu w ramach dotychczasowego konta użytkownika i preferowanej formy płatności. Aby rozpocząć jazdę jednym z samochodów Traficar, należy wcześniej w celu weryfikacji dodać wymagane dokumenty i informacje w Profilu Użytkownika we FREE NOW, takie jak aktualne prawo jazdy oraz adres zamieszkania.