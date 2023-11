Mapy Google z dwiema nowościami. Nowe opcje dla kierowców w aucie i... poza autem

O ciekawych rozwiązania dla kierowców i nie tylko opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Szacuje się, że Mapy Google mają ponad 22 mln użytkowników w Polsce. Na świecie liczba ta przekracza miliard. Aby utrzymać tak potężne zainteresowanie aplikacją nawigacyjną, amerykański potentat musi ją nieustannie aktualizować. Właśnie w programie pojawiły się kolejne nowości.

Zobacz wideo

Google Maps z nowymi opcjami dotyczącymi "tankowania"

W pierwszej kolejności Google pomyślało o osobach, które aktualnie jadą samochodem. Tu blok aktualizacji został podzielony na dwie części. Z kolejnych opcji skorzystają:

kierowcy samochodów elektrycznych – będą mogli planować trasę w oparciu o podpowiedzi dotyczące ładowarek. Te zostały podzielone na szybkie, średnie i wolne. Program wskaże też ich kompatybilność pod kątem portów ładowania.

kierowców samochodów spalinowych – będą mogli nie tylko znaleźć stację benzynową w pobliżu, ale również sprawdzą obowiązujące na niej ceny. Dzięki temu znajdą najtańszy, a nie najbliższy punkt.

Ułatwienia dotyczące "tankowania" oczywiście niw wyczerpują listy ostatnich nowości. W ostatnim czasie w aplikacji Google Maps pojawiły się bowiem informacje dotyczące ograniczeń prędkości. Podczas nawigowania są wyświetlane na małym symbolu przypominającym znak B-33. Choć nie są one dostępne jeszcze dla wszystkich dróg. Pokazują się przede wszystkim na głównych szlakach.

Google Maps jeszcze lepiej planuje też podróż... komunikacją miejską

Nowości dla kierowców jadących autem już mamy. Co z nowościami dla kierowców, którzy... autem nie jadą? W sytuacji, w której prowadzącemu popsuje się pojazd, silnik nie będzie chciał odpalić na mrozie lub kierujący postanowi być po prostu bardziej eko, Mapy Google będą w stanie jeszcze sprawniej zaplanować mu drogę do pracy czy szkoły przy użyciu komunikacji miejskiej. Amerykanie usprawnili mechanizm planowania trasy w oparciu o czas podróży czy ilość przesiadek. Dodali też opcję jeszcze lepszego filtrowania np. z uwagi na preferowany środek transportu oraz precyzyjnie wskazali na mapie m.in. wejścia do stacji metra.

Zaktualizowana aplikacja nawigacyjna pozwoli też na zakup biletu komunikacji miejskiej. Tyle że ta funkcja jest dopiero rozbudowywana. Aktualnie nie jest jeszcze dostępna w Polsce.