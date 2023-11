Te cztery polecenia wydaję Asystentowi Google w samochodzie prawie codziennie

Szkoda, że Siri wciąż nie nauczyła się języka polskiego, ponieważ wielu polskich kierowców nie może wykorzystać pełnego potencjału Apple CarPlay. Czasem narzekamy na Android Auto na Moto.pl, wbijając w Google szpilki, ale tym razem będziemy tylko chwalić. Asystent po polsku mówi świetnie, a w samochodzie rozwija skrzydła. Korzystając z Android Auto naprawdę można obsługiwać wiele przydatnych funkcji po prostu wydając polecenia Asystentowi. Wybraliśmy cztery i nagraliśmy dla was krótki film, na którym widać, jaki potencjał ma Android Auto z wykorzystywanym Asystentem. Pod nagraniem oczywiście krótka wersja pisana, dla tych, którzy nie lubią filmików.

REKLAMA

Asystent Google w samochodzie - jak włączyć?

To bardzo proste. Na powyższym nagraniu wybudzaliśmy Asystenta tak jak na telefonie. Wystarczy powiedzieć "Ok, Google", a asystent się uaktywni i będzie czekał na polecenia. Drugą opcją jest wciśnięcie małego mikrofonu na wyświetlaczu samochodu. Ikonka jest widoczna zawsze podczas korzystania z Android Auto.

Jest jeszcze trzecia opcja, ale najmniej pewna. Wiele samochodów ma na kierownicy przycisk do wybudzania głosowego asystenta. Przede wszystkim tego, który w swoje multimedia zaszył sam producent danego samochodu. Niektóre marki nie udają, że kierowcy, korzystający z Android Auto, chcą rozmawiać z ich wirtualnym pomocnikiem i pozwalają przyciskiem wywołać właśnie Asystenta Google. Niestety, wielu zaklina rzeczywistość i zmusza do rozmów z dość ułomnymi pokładowymi systemami. Te nie mają podjazdu do rozwiązania opracowanego przez takiego giganta jak Google.

Asystent Google w samochodzie - co można robić?

Na nagraniu widzicie, jak wydajemy Asystentowi Google cztery polecenia. Sam korzystam z Android Auto prawie na co dzień, a z Asystenta w samochodzie praktycznie zawsze. Działa on oczywiście także bez Android Auto, więc z telefonem mogę rozmawiać także w swoim Peugeocie 206. Co ciekawe, poza autem raczej nie komunikuję się z telefonem głosowo, bo nie widzę takiej potrzeby. W samochodzie? To zupełnie inna sprawa. Moje cztery ulubione funkcje.

Ustawienie celu w nawigacji. Asystentowi można podać konkretny adres, daje sobie radę także z nazwami własnymi, a także zapisane przez nas lokalizacje jak "dom" czy praca". Zmiana utworu. Asystent nie ma problemów w szperaniu i wyszukiwaniu piosenek w przepastnej bibliotece Spotify, aplikacji muzycznej, z której korzystam najczęściej. Co ciekawe, nie zawsze trzeba mu podawać konkretne nazwy utworów czy płyt. Na nagraniu widzicie, że poradził sobie także z komendą "puść nową piosenkę Dua Lipy". Dzwonienie. Proste. Asystenta można poprosić o zadzwonienie do konkretnego kontaktu. W aucie to bardzo wygodne, ponieważ nie trzeba szukać kogoś na liście kontaktów. Wystarczy podać imię i nazwisko, a Asystent sam znajdzie. Przeróżne pytania. To ciekawostka. Asystent ma dostęp do wyszukiwarki Google. Można go więc zapytać o mnóstwo rzeczy. Przykłady? Prognoza pogody, godzina meczu, wyniki wyborów, ważne wydarzenia w kraju albo jakieś zupełnie inne pytanie. Asystent powie wam np. "co to jest jamnik" albo opowie dowcip (suchar).

Android Auto i Asystent Google - warto zacząć używać?

Na pewno warto spróbować. Z początku korzystanie z Asystenta i mówienie do samochodu może się wydawać dziwne i nienaturalne, ale szybko okazuje się, że to bardzo wygodna funkcja Android Auto. Naprawdę potrafi bardzo dużo i sprawia, że nie trzeba odrywać rąk od kierownicy ani łapać za telefon, żeby coś znaleźć. Android Auto to przydatne narzędzie dla każdego kierowcy, a w połączeniu z mówiącym po polsku Asystentem Google staje się jeszcze lepszy. Trzymamy kciuki za Apple, żeby w końcu zakończył edukację Siri i pozwolił jej mówić po polsku.