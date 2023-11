Reklamy w Yanosiku niekiedy irytują. Pamiętam jak podczas testów narzekałem na nieoczekiwane i dość zaskakujące głośne komunikaty o promocjach na kanapki w sieci McDonald's czy tańszym tankowaniu na Orlenie. Nie dziwię się, że część użytkowników mogła wreszcie stracić cierpliwość. Irytujące akcje reklamowe to skuteczna zachęta, by przejść do konkurencji jak Waze.

Po latach programiści Yanosika uznali, że można podróżować bez funkcji reklamowych. Stąd płatna wersja Yanosika pod dość dziwaczną nazwą YetiWay, która zadebiutowała w 2018 r. Na tym nie koniec. W jakże popularnym programie Yanosik wreszcie wprowadzono opcję wyłączenia reklam. Jak zatem ich się pozbyć? To oczywiste. Trzeba zapłacić.

Twórcy aplikacji zdecydowali się na dość niestandardową opcję. Wystarczy wybrać jedną z kilku z opcji postawienia kawy: małej, średniej lub dużej (w Android od wersji 4.0.1.3 i 5.1.6 w iOS). Jednorazowa transakcja to wyłączenie reklam głosowych, banerów oraz grafik na ekranie startowym przez 30 dni.

Wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam w aplikacji Yanosik to odpowiedź na potrzeby kierowców. Niejednokrotnie zwracano się do nas z zapytaniem o tę opcję. Nasz zespół pracował nad tym rozwiązaniem od dłuższego czasu i po szeregu testów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam głosowych, banerowych oraz z ekranu startowego za zakup średniej lub dużej kawy. Ta forma to jednocześnie podziękowanie dla zespołu Yanosik za ich pracę, która jest również wartością dodaną dla użytkownika, który jeśli będzie chciał, to będzie mógł korzystać z naszej aplikacji bez tła reklamowego – Małgorzata Dąbrowska z Yanosika.

Ile kosztuje wolność od reklam? Zależy od wielkości kawy. Najmniejszą wyceniono na 5,99 zł. Pozostałe kosztują odpowiednio 9,99 zł (średnia) i 15,99 zł (duża).