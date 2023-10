Nie zwlekaj z aktualizacją Google Maps w Android. Doczekasz się tego co jest w iPhone od lat

Lepiej późno niż wcale. Google z dość sporym opóźnieniem wprowadza do darmowej aplikacji nawigacyjnej w Android funkcję prognozy pogody. Okazuje się, że pogodowa wtyczka jako pierwsza pojawiła się już kilka lat temu w Google Maps dla użytkowników telefonów Apple iPhone. Podobną funkcjonalność stosuje także od dawna konkurencja. Aktualne dane pogodowe sprawdzimy także m.in. w nawigacji Here Maps czy Navitel.

Według serwisu Android Police informacje o pogodzie aktualizowane w czasie rzeczywistym będą stopniowo udostępniane na podstawie sprawdzanej lokalizacji. Podczas przeglądania mapy w lewym górnym rogu pojawi się niewielki kafelek z danymi o aktualnej pogodzie oraz jakości powietrza (o ile są dostępne dla danego miejsca, co w przypadku krajów Europy oznacza bardzo krótką listę lokalizacji). Po kliknięciu ikony po chwili rozwinie się menu z prognozą godzinową.

Google Maps z prognozą pogody Tomasz Okurowski

Jak działa pogoda w Google Maps można sprawdzić w aplikacji dla telefonów Apple. Zwykle funkcjonuje z niewielkim opóźnieniem (nietrudno o wrażenie, że wiele zależy od jakości sieci i dostępu do internetu), co oznacza, że trzeba odczekać przynajmniej kilka lub kilkanaście sekund, zanim pojawi się po wyświetleniu danej lokalizacji na mapie. Serwis jest dostępny także w Polsce, więc bez trudu sprawdzisz informacje dla wielu miast i miejscowości w kraju (na urządzeniach, na których sprawdzałem prognoza jest tylko w formie małej ikony bez rozwinięcia do dużego menu).

Kiedy można oczekiwać aktualizacji w przypadku smartfonów z Android? To dobre pytanie. Skoro usługa pojawia się dopiero u wybranych użytkowników na Zachodzie to można liczyć na to, że serwis w najbliższych tygodniach zostanie aktywowany także w naszym kraju (tym bardziej że od lat działa już na urządzeniach Apple).