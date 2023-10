Pomysł polskiej ekipy na wielozadaniowy pojazd jest tak nowatorski, że trudno znaleźć dla niego odpowiednią kategorię. Zgodnie z definicją dron powinien być bezzałogowy, dlatego Beccarii powinno się nazywać latającą amfibią. Jego autorzy zdecydowali się używać terminu "dron", bo nowy projekt jest ewolucją mniejszych bezzałogowych konstrukcji.

Beccarii to polski załogowy dron, który potrafił latać, jeździć i pływać

Beccari startupu B-Technology to połączenie kołowego pojazdu z napędem elektrycznym z ze statkiem powietrznym. Dodatkowo urządzenie potrafi pływać i jest zdolny do pionowego startu i lądowania. Połączenie takich cech to marzenie wielu producentów, ale po raz pierwszy udało się je zrealizować w wiarygodnym pod względem technicznym projekcie dopiero Polakom. Oczywiście od razu zainteresowało się nim wojsko.

Historia startupu B-Technology, który ma siedzibę w Inkubatorze Technologicznym Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce, zaczęła się trzy lata temu od niewielkich dronów o ciekawych funkcjach. Pierwszy był latająco-jeżdżący zabawkowy dron X-Tankcopter. Potem firma opracowała większe projekty. W tej chwili w jej ofercie są cztery rodzaje dronów. Najmniejszy waży zaledwie 250 g, największy - 25 kg. Potrafią latać, jeździć i pływać. Mają gąsienice, śmigła i pływaki do utrzymywania się na wodzie.

Nowa konstrukcja Beccarii jest przełomowa, bo sprawdzone rozwiązania udało się przeskalować tak, że w środku zmieszczą się ludzie albo duże ładunki. Największym problemem w przypadku tak dużych maszyn jest zasilanie elektrycznego napędu. Mniejszy dron B-Technology waży 25 kg i jest w stanie latać przez 40 minut albo jeździć do 12 h, co przy prędkości 10-11 km/h daje zasięg około 100 km. Podobnie jest na wodzie.

W przypadku superdrona zasięg przy użyciu wyłącznie baterii byłby ograniczony ich wagą, dlatego firma myśli o przyszłościowych rozwiązaniach takich jak spalinowy generator na pokładzie, który stworzy napęd hybrydowy kategorii range extender albo o ogniwach paliwowych na wodór, które potrafiłyby znacząco zwiększyć zasięg.

ogniwa wodorowe – na razie zbyt drogie, ale w przyszłości dron na takim napędzie, który dziś lata do 40 minut, będzie mógł unosić się w powietrzu przez osiem godzin

– mówi założyciel B-Technology Witold Mielniczek.

Pentagon ma wiele pomysłów na wykorzystanie niedrogiego wielozadaniowego pojazdu

Innowacyjny projekt został zaprezentowany za oceanem w trakcie wydarzenia Agility Prime organizowanego przez amerykańskiej siły powietrzne. Jego celem jest wdrożenie do produkcji na użytek wojskowy statku powietrznego pionowego startu i lądowania, który nie byłby zbyt kosztowny. Beccarii okazał się tak ciekawym pomysłem, że po prezentacji zainteresował się nim Departament Obrony USA.

Łatwo domyślić się, dlaczego projekt firmy B-Technology ciekawi amerykańskich wojskowych. Można dla niego znaleźć mnóstwo militarnych zastosowań. Dla armii szczególnie atrakcyjna jest potencjalnie niska cena oraz wielozadaniowość superdrona. Beccari mógłby bezpieczną część trasy pokonać w locie, a pozostałą wodą lub lądem. W ten sposób dałoby się dostarczać zapasy w terenach działań wojennych albo odbierać rannych żołnierzy. W razie zniszczenia takiego pojazdu przez wroga, koszt jego zastąpienia byłby niski. Dron tego typu mógłby służyć również do misji rozpoznawczych i ratowniczych, nie tylko wojskowych, ale również cywilnych.

Projekt drona marki Beccarii spotkał się z dużym zainteresowaniem branży. Startup zyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a kolejne fundusze pojawiły się po wprowadzeniu na giełdę kryptowalut Kanga własnego tokenu użytkowego BTEC. Pula wyprzedała się w kilka minut, a działający prototyp superdrona B-Technology Beccarii ma być gotowy w przyszłym roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.