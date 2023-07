Myślisz, że tylko Yanosik ostrzega przed zagrożeniami drogowymi? Aplikacji jest więcej!

Do czego przydaje się ostrzegacz drogowy? Zwykle służy do informowania kierowcy o policyjnych kontrolach prędkości, nieoznakowanych radiowozach, fotoradarach czy odcinkowych pomiarach prędkości. Wiele obecnie dostępnych programów nawigacyjnych informuje o stałych miejscach kontroli prędkości. Znacznie mniej służy jednak do ostrzegania przed różnymi zagrożeniami na drogach. Najmniej zaś przygotowano do wzajemnego informowania kierowców.

Jedną z kluczowych funkcji najbardziej zaawansowanych ostrzegaczy jest wzajemna komunikacja między kierowcami. W trakcie jazdy mogą zatem zgłaszać to co dostrzegą po drodze. Zwykle katalog ostrzeżeń obejmuje nie tylko kontrole prędkości, ale także wypadki, samochody pozostawione przy trasie, korki czy niebezpieczne miejsca i nagłe pogorszenie pogody. Wszelkie zgłoszenia można oczywiście wysłać, jeśli mamy dostęp do internetu i włączoną transmisję danych.

Jak się jeździ z ostrzegaczem, który wybrał minister od fotoradarów? Test Yanosika GTR

Stały dostęp do internetu wiąże się z zagrożeniem co do wysokich kosztów. Warto o tym pamiętać nie tylko podczas pobytu za granicą, ale także w przygranicznych rejonach Polski, gdzie sąsiadujemy z krajami takimi jak Białoruś, Ukraina czy Rosja. Wówczas trzeba liczyć się z wysokimi opłatami roamingowymi (jeśli w telefonie jest włączona transmisja danych w roamingu).

Waze

Co zgłosisz?

Korek, policja, stłuczka, wypadek, zagrożenie na drodze i poboczu, trudne warunki pogodowe, błąd mapy, zamkniętą drogę, ceny paliw.

Program opracowany przez studentów w Izraelu okazał się na tyle udany, że zainteresowało się nim Google. Amerykański potentat kupił Waze i stale go rozwija. Aplikacja to połączenie nawigacji z ostrzegaczem, która jest powszechnie używana w wielu krajach świata. W Polsce najlepiej sprawdza się w dużych miast. W trasie społeczność użytkowników jest mniejsza niż w przypadku Yanosika, co ma swoje odzwierciedlenie w niższej skuteczności wykrywania zagrożeń na drogach.

Na co narzekają użytkownicy Waze?

Stabilność działania, problemy z komunikatami głosowymi, wyznaczanie dłuższych międzynarodowych tras, wątpliwości co do prowadzenia, przeciętna baza adresów.

Co wybrać zamiast Google Maps? Jeździłem z darmową nawigacją TomTom Amigo

TomTom AmiGO

Co zgłosisz?

Fotoradar (przenośny, stacjonarny), roboty drogowe, korek, zamknięta droga, zepsuty samochód, zagrożenie.

Program firmowany przez jedną z najbardziej renomowanych firm w branży nawigacyjnej. To połączenie ostrzegacza i nawigacji online. Pod względem siły społeczności w Polsce ustępuje Yanosikowi, Waze czy innym rywalom. Jedną z najciekawszych tegorocznych nowości jest funkcja ostrzegania o nadjeżdżających pojazdach uprzywilejowanych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego (niestety na razie usługa dostępna tylko w Holandii).

Na co narzekają użytkownicy TomTom AmiGO?

Zawieszanie programu, wątpliwości co do wyznaczanych tras, przeciętna baza adresowa, kłopoty z dźwiękiem.

Rysiek

Co zgłosisz?

Fotoradar, kontrola policyjna, nieoznakowany radiowóz, remont, zagrożenie drogowe, wypadek, blokada, trudne warunki pogodowe.

Polski program opracowany przez twórców udanej nawigacji NaviExpert (zgłoszenia trafiają z NaviExperta i Ryśka do jednego systemu). Rysiek niestety nie jest już rozwijany, co oznacza, że w nowszych telefonach z najmłodszymi wersjami systemu Android mogą wystąpić problemy z działaniem. Aplikacja jako jedna z nielicznych może pełnić rolę wideorejestratora samochodowego (wykorzystuje kamerę wbudowaną w telefon). Rysiek nie zawiera funkcji nawigacji.

Na co narzekają użytkownicy?

Stabilność pracy, problemy z dźwiękiem, funkcja wideorejestratora obciąża telefon, brak aktualizacji (program nie jest już rozwijany), ryzyko problemów na telefonach z nowszymi wersjami Android.