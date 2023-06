Jedziesz na wakacje? Drogowcy nie biorą urlopu. Oto miejsca, które lepiej ominąć

Co roku to samo? Po drodze znów możesz trafić na rozkopane drogi, ruch wahadłowy czy objazdy. Wbrew pozorom to żadna złośliwość ze strony drogowców. Sezon robót drogowych w Polsce rozpoczyna się wczesną wiosną i zwykle kończy wraz z pojawieniem się pierwszego śniegu. Niestety to oznacza różne niespodzianki dla podróżujących autem. Jakie? Raport o wakacyjnych zmianach na drogach przygotował Telematics Technologies, dostawca popularnej polskiej aplikacji nawigacyjnej NaviExpert.

Polska w ruinie? Nie. W budowie

Wystarczy zerknąć na mapę dróg przygotowaną przez GDDKiA, by upewnić się, że w całym kraju trwają intensywne prace budowlane. Nie wszystkie jednak znacząco wpłyną na ruch turystyczny. Niestety nie obyło się bez inwestycji na drogach, które zwykle w okresie letnim są bardziej obciążone. Twórcy raportu wskazują przede wszystkim na dwie drogi krajowe - 21 i 22.

Na DK21 trwa rozbudowa odcinka pomiędzy Słupskiem a Ustką. Kto zatem planuje podróż do jednego z pobliskich kurortów, musi liczyć się z utrudnieniami na odcinku o długości 13 km. W przypadku prac remontowych na DK22 (ok. 10 km drogi od Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim) najbardziej uciążliwy dojazd dotyczy kierowców zmierzających w stronę Elbląga i Malborka. Na czas remontu wprowadzono ruch wahadłowy.

W wakacje trudniej będzie także jeździć po dużych polskich miastach. Na liście wskazano m.in. obszar śląskiej aglomeracji, Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawę i Wrocław. Szczegółowe dane o lokalizacji znajdziesz na poniższej mapie.

Lista wybranych remontów dróg podczas wakacji 2023 r. Telematics Technologies

Jak ominąć rozkopaną drogę?

Czy wszystkie utrudnienia będzie można ominąć? Z pewnością warto sięgnąć po nawigację z funkcją informacji o natężeniu ruchu i stałej aktualizacji danych o czasowych zmianach w organizacji ruchu drogowego. Dobre programy (jak m.in. AutoMapa, Google Maps, NaviExpert, TomTom czy Waze i Yanosik) zwykle regularnie przeliczają trasę w trakcie jazdy. Masz zatem spore szanse, że trasa wyznaczona w chwili wyjazdu może się zmienić w miarę postępów w podróży.

- Jak widać, drogowy okres wakacyjny zapowiada się nadzwyczaj intensywnie. Jeśli więc chcemy zadbać o to, by droga na Hel nie okazała się "highway to hell", warto zaopatrzyć się w nawigację, która dzięki mapom aktualizowanym na bieżąco, pomoże nam bezpiecznie, sprawnie i bez stresu dotrzeć do celu. Zdaniem psychologów, to właśnie stres towarzyszy nam podczas pierwszych dni urlopu. Przynajmniej ten związany z podróżą staramy się maksymalnie zredukować. Jak? Choćby za sprawą dostępnych w nawigacji tras uwzględniających zmiany organizacji ruchu. Ostrzeżemy także o nadmiernej prędkości, radarze czy kontroli, by móc przywieźć z wakacji tylko chciane pamiątki - wyjaśniła Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies.