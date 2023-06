iPhone grzeje się w trakcie jazdy autem? Z czegoś musisz zrezygnować

Elektronika nie lubi skrajnych temperatur. Gdy jest zbyt gorąco lub za zimno smartfon z czasem przestanie działać i wyłączy. Nie ma znaczenia czy jest to urządzenie z Android, iOS, Symbian czy Windows Phone. Niskich i wysokich temperatur należy unikać.

W okresie wiosennym i letnim łatwo o przegrzanie sprzętu. W przypadku telefonów Apple oznacza to problemy nie tylko z samym urządzeniem. Przestaje działać także tryb samochodowy Apple CarPlay. Nie skorzystamy zatem z popularnych aplikacji wyświetlanych na ekranie w samochodzie. A to może być uciążliwe szczególnie gdy potrzebujemy np. aktywnej nawigacji podczas podróży.

Objawy przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatury w iPhone

Pogarszający się sygnał sieci telefonii komórkowej

Urządzenie sygnalizuje stan niskiego poboru energii

Aplikacje działają wolniej i reagują z dużym opóźnieniem

Wyświetlacz w telefonie przygasa

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o spowolnieniu lub wstrzymaniu ładowania

Na ekranie pojawia się komunikat – Temperatura: iPhone musi się schłodzić

Telefon bardzo mocno się nagrzewa

Apple CarPlay Tomasz Okurowski

Apple CarPlay Tomasz Okurowski



Gdy doprowadzimy do sytuacji, że urządzenie jest bardzo gorące i pojawia się komunikat o schłodzeniu to wówczas najlepiej wyłączyć telefon. Urządzenie można schłodzić korzystając z układu wentylacji i klimatyzacji (wystarczy skierować strumień chłodnego powietrza na obudowę). Lepiej także zdjąć etui, które ogranicza oddawanie ciepła.

Co powoduje przegrzewanie telefonu?

Dużym obciążeniem są niektóre aplikacje oraz wystawianie telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. gdy telefon trzymamy w uchwycie przymocowanym do przedniej szyby). Należy wskazać niektóre programy nawigacyjne (np. Google Maps, Yanosik), ostrzegacze drogowe oraz aplikacje do audio- i wideokonferencji. Wystarczy już 5-10 min. rozmowy na Teams, by telefon bardzo silnie się rozgrzał.

Jeśli w trakcie podróży planujemy korzystać z nawigacji, aplikacji do streamingu muzyki czy konferencji to najlepiej wyjąć telefon z etui i umieścić w uchwycie obok kratki wentylacyjnej. Unikajmy także korzystania z ładowarki indukcyjnej. Ładowanie bezprzewodowe także znacząco przyczynia się do wzrostu temperatury.