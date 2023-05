Google Maps. Klikasz ikonę warstw mapy? Nie wszystkie działają w Polsce

Włącz Google Maps i zerknij na ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Przypomina romb ze strzałką skierowaną w dół. To ikona dostępu do tzw. trybu i szczegółów mapy. Warto z niej korzystać, gdyż niekiedy znacząco ułatwia korzystanie z aplikacji i przeglądanie mapy w poszukiwaniu określonego miejsca. Czasem wystarczy zmienić podgląd mapy na tryb zdjęć satelitarnych (uwaga: zależnie od zasięgu sieci ładowanie zdjęć może niekiedy dłużej potrwać), by poprawić orientację szczególnie w nieznanym miejscu (np. wówczas, gdy korzystamy z trybu pieszego). A to nie wszystko.

Praktycznym rozwiązaniem jest funkcja szczegółów mapy. Wystarczy zatem wybrać określoną opcję, by na głównej mapie wyświetlić dodatkowe informacje. Oto kilka z nich dostępnych dla użytkowników telefonów z Android jak i aplikacji Google Maps w telefonach iPhone.

Google Maps - tryby warstw widocznych na mapie Tomasz Okurowski

Natężenie ruchu. Podgląd mapy aktualnego natężenia ruchu drogowego. Im ciemniejszy kolor na mapie, tym niższa prędkość przejazdu. Google Maps obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim główne drogi. Niekiedy zdarza się, że informacje o korkach widoczne są także na małych miejskich uliczkach (zazwyczaj wtedy, gdy w danym miejscu znajduje się większe grono użytkowników telefonów z Android lub Apple z aktywną aplikacji Google Maps).

Nowe warstwy map Google Maps Tomasz Okurowski

Nowe warstwy map Google Maps Tomasz Okurowski



Transport publiczny. Warstwa mapy z zaznaczoną siecią połączeń lokalnej komunikacji. Możemy zobaczyć nie tylko przebieg wybranych linii autobusowych, tramwajowych, kolejowych czy metra, ale także lokalizację przystanków oraz szczegółowe dane na temat rozkładu jazdy. Usługa obejmuje swoim zasięgiem wybrane miasta w Polsce.

Google Maps - tryby warstw widocznych na mapie Tomasz Okurowski

Jakość powietrza. Informacje o poziomie zanieczyszczeń powietrza oraz pomiarach pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki czy tlenku węgla. Zależnie od miejsca stosowany jest wskaźnik European AQI lub India AQI. Niestety usługa nie jest dostępna w Polsce (przynajmniej w trakcie przygotowywania publikacji Google nie udostępnił żadnych danych). W chwili przygotowania materiału do publikacji można było sprawdzić np. indeks w Izraelu.

Pożary lasów. Ostrzeżenia o najbliższych pożarach lasów, którą pochodzą od lokalnych służb lub mediów i organizacji pozarządowych.