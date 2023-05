Po czym najłatwiej poznać samochód sprowadzony z USA do Europy? Najłatwiej po przycisku XM, który zwykle znajduje się na fabrycznym radioodbiorniku lub panelu sterującym w konsoli centralnej. Przycisk XM lub ikona XM na wyświetlaczu to po prostu dostęp do radia satelitarnego SiriusXM. Niestety w Polsce jest bezużyteczny.

SiriusXM to płatne radio satelitarne, które można odbierać tylko w Ameryce Północnej (USA i Kanada) oraz w Puerto Rico. Operator korzysta z sieci kilku satelitów obejmujących swoim zasięgiem tylko dość ograniczony obszar globu, co oznacza, że w Europie, Ameryce Południowej, Afryce czy Azji usługa jest niedostępna. Jeśli zatem nie ma dostępnego sygnału satelitarnego radio w samochodzie nie będzie działać. Gdy zatem wciśniecie przycisk XM to w kabinie auta znajdującego się np. w Polsce zapanuje cisza.

Jak projektuje się samochodowe zestawy audio?

Tylko dla Ameryki. Dlaczego?

Dlaczego Sirius M nie jest dostępny poza obszarem Ameryki Północnej? Zapewne ze względu na dużą konkurencję. Nie jest tajemnicą, że satelitarne radio powstało m.in. po to, by zapewnić możliwość odbioru programów radiowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych, gdzie wciąż trudno o dobre pokrycie przez tradycyjnych nadawców radia czy operatorów sieci komunikacyjnych (a bez internetu trudno o dostęp do usług streamingu jak np. Spotify czy Tidal). Kluczową zaletą jest zasięg. Ale nie tylko. Radio słynie z dostępu do wielu kanałów bez tak irytujących reklam.

Przewagą radia satelitarnego jest także funkcjonalność. Odbiorniki instalowane w samochodach wyposażono w funkcję nagrywania audycji (można ją odsłuchać w dowolnej chwili) oraz specjalnych alertów pogodowych (informacje o burzach czy innych groźnych zjawiskach atmosferycznych), drogowych (ostrzeżenia o korkach) czy sportowych (powiadomienia o wynikach ulubionych drużyn). A jak prezentuje się pod względem jakości dźwięku? To zależy. Choć SiriusXM stosuje kompresję AAC nieco lepszą od MP3, to jednak użytkownicy skarżą się, że nie zawsze przekłada się to na wyższą jakość dźwięku w porównaniu do tradycyjnego radia FM.

Czy radio satelitarne ma wady? Oczywiście!

SiriusXM nie jest wolne od wad. Podobnie jednak jak w przypadku radia FM, czy serwisów internetowych radio satelitarne nie zawsze jest dostępne. Problemy z odbiorem sygnału satelitarnego mogą wystąpić podczas złej pogody oraz podczas jazdy przy wysokich budynkach, w tunelach czy blisko linii energetycznych. Zdarza się, że zakłócenia pojawiają się, gdy znajdujemy się blisko wysokiej ciężarówki – tak przynajmniej ostrzegają producenci samochodów. Problemy z odbiorem sygnału mogą nas również trapić w lesie czy na obszarach górskich.

SiriusXM to płatne radio. Wymagana jest subskrypcja (odnawia się automatycznie) dla odbiornika w samochodzie (wystarczy na stronie internetowej nadawcy podać ID sprzętu w aucie) i aktywacja (podobnie jak w przypadku telewizji satelitarnej należy włączyć odbiornik i pozostawić aktywny przez kilkanaście minut). Zależnie od planu abonamentowego stawki wynoszą od 13,99 (ok. 100 kanałów) do 23,99 dolarów miesięcznie (425 kanałów). W przeliczeniu na złotówki oznacza to wydatek od ok. 58 zł do 99 zł co miesiąc. Niemało! W tekście wykorzystano zdjęcia producentów.