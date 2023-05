Zegarek źle wskazuje godzinę w aucie? Sprawdź, jak dobrze ustawić

Pokładowy zegarek w samochodzie zbyt mocno się śpieszy lub opóźnia? To wciąż możliwe nie tylko w starszych pojazdach, ale nawet najnowszych autach świeżo odebranych z salonu. Problemy z właściwym wskazaniem godziny czy automatyczną regulacją czasu dotyczą różnych modeli bez względu na wiek. A przyczyn problemów jest całkiem sporo.

W teorii wszystko powinno działać, jak należy. Od wielu lat w samochodach stosuje się automatyczną regulację czasu. To wygodne rozwiązanie, gdyż kierowca nie musi pamiętać o tym, aby np. zmieniać ustawienia na czas letni i zimowy. Współczesne auta automatycznie korygują godzinę na podstawie danych z satelitarnych systemów pozycjonowania GPS/GLONASS/GALILEO albo odbieranych stacji radiowych FM lub cyfrowego radia DAB. Automatyczna regulacja możliwa jest także poprzez połączenie internetowe z serwerem producenta pojazdu. Mimo bardziej zaawansowanej techniki wciąż jednak czasomierze zawodzą. Dlaczego?

Problem z nawigacją, właściwą lokalizacją, radiem i zegarkiem

Gdy za wskazanie czasu odpowiada pokładowa nawigacja to na kłopoty trzeba przygotować się szczególnie wówczas, gdy auto odstawiamy na dłuższy czas do miejsca, do którego sygnał GPS nie dociera (np. parking podziemny). W pamięci urządzenia zazwyczaj pozostaną nieaktualne dane o położeniu poszczególnych satelitów co utrudnia szybszą lokalizację i przyczynia się do błędów zegarka. Zwykle wystarczy wyjechać z parkingu i poczekać aż nawigacja wskaże właściwą pozycję, by wszystko wróciło do normy. Niestety zdarza się niekiedy, iż błędne wskazania czasu emitowane są w sygnale satelitarnym. Wtedy pozostaje tylko ręczna zmiana w ustawieniach zestawu multimedialnego.

W samochodach, w których automatyczna korekta czasu odbywa się poprzez odbiornik (FM RDS lub cyfrowy DAB) zwykle winę ponosi nadawca radiowy. Najczęściej wystarczy zmienić stację radiową na inną (najlepiej ogólnopolską nadającą sygnał RDS), by godzina została szybko zaktualizowana. Łatwiej o, to gdy korzystamy z analogowego radia FM. Gorzej w sytuacji, gdy korzystamy z radia DAB. Cyfrowe radio w Polsce wciąż ma ograniczony zasięg, więc wciąż zdarzają się błędy szczególnie w trakcie podróży międzymiastowych, gdy przemieszczamy się z jednego obszaru nadawania na drugi. Jeśli godzina korygowana automatycznie przez tuner radiowy będzie nieprawidłowa zawsze można skorzystać z ręcznej regulacji.

Ręczna regulacja przyda się także w sytuacji, gdy samochód synchronizuje pokładowy zegarek poprzez połączenie z serwerem. O błędy najłatwiej w sytuacji, gdy podróżujemy w tych rejonach kraju, gdzie trudno o dobry zasięg sieci telefonii komórkowej. Wówczas nie tylko nasz telefon ma kłopoty z połączeniem, ale także router samochodowy.