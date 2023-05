W tych miastach znów jeżdżą auta z kamerami. Jeśli chcesz być sławny, zrób pozę, a nie minę [LISTA]

Od marca bieżącego roku w Polsce znów krążą samochody Google. W jakim celu? Między innymi po to, aby odświeżyć dokumentację fotograficzną do nawigacji tej firmy: Google Maps. Może chcesz, żeby uwieczniły cię na zdjęciu? Jeśli masz takie życzenie, sprawdź, czy dotrą również do twojego miasta. I nie zapomnij, co najlepiej zrobić, kiedy je spotkasz. Jeśli wolisz ich unikać, tym bardziej dowiedz się, gdzie się można na nie natknąć w tym roku.

Właściwie, po co robić sobie zdjęcia? Trudno powiedzieć, ale są osoby, które stawiają sobie takie osiągnięcie za punkt honoru. Nawet jeśli do nich nie należysz, warto sprawdzić, gdzie tym razem dotrą kamery Google. Gigant informatyczny z Mountain View zawiadomił na swojej stronie dotyczącej aplikacji Mapy, że na polskie ulice znowu wyruszą auta tej firmy wyposażone w zestawy kamer na dachu. Będą aktualizować dane do funkcji Street View, która pozwala oglądać pseudotrójwymiarowe zdjęcia wszystkich ulic. Żeby to było możliwe, podwykonawcy Google muszą wykonać tytaniczną pracę: sfotografować cały świat. Kiedy to zrobią, zdjęcia są obrabiane przez specjalne algorytmy i sklejane w zgrabną całość. Dzięki temu każdy użytkownik map Google może nie tylko wędrować palcem po mapie, ale poczuć się, jakby rzeczywiście był w dowolnym miejscu naszego globu.

Niektórzy chcą się sfotografować w Google Street View. Większość nie ma wyboru

Większość osób później staje się przypadkowymi bohaterami tych zdjęć, ale sporo osób rzeczywiście korzysta z okazji i celowo stara się uwiecznić w kamerach Google. Gdy widzą biały pojazd z charakterystycznym logo, czasem robią coś nietypowego, a później próbują się odnaleźć na opublikowanych zdjęciach. Mam dla takich osób doskonałą radę: śmieszne miny nie mają sensu, bo algorytm programu i tak zasłoni wasze twarze ze względu na globalne i lokalne przepisy o ochronie danych osobowych, które zabraniają publikacji wizerunku bez zgody. W Polsce ich zasady reguluje rozporządzenie RODO, w Unii Europejskiej — GDPR. Zamiast miny można zrobić coś innego, na przykład śmieszną pozę, która może przyjść do historii.

Tylko pamiętajcie, żeby przy tej okazji nie narazić własnego bezpieczeństwa, ani nie wykonywać czynności, ani gestów zakazanych prawnie. Wiele osób uważa, że takie hobby to głupota. Ja nikogo nie oceniam. Niech każdy bawi się tak, jak lubi. Zamiast tego dostarczam niezbędne informacje. Dlatego poniżej jest lista polskich miast, w których można spotkać auta z kamerami Google. Od marca do listopada 2023 r. jeżdżą po wszystkich 16 województwach. Sprawdź, czy zajrzą również do twojej miejscowości.

Lista polskich województw i miast, które odwiedzą w 2023 roku samochody Google