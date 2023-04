Długi majowy weekend w Polsce łatwo zmienić w prawdziwy urlop. Z urlopowej puli wystarczy wziąć trzy dni wolnego, by odpocząć od pracy aż przed 9 dni. A to już całkiem sporo. Trudno zatem dziwić się, że eksperci z branży nawigacyjnej są dość zgodni. Podczas tegorocznej majówki trzeba liczyć się nie tylko z większym natężeniem ruchu na drogach, ale i zakorkowanymi wylotówkami z wielu miast w kraju.

Najgorzej w piątek i w sobotę

Według prognoz NaviExpert należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu już w ostatni piątek kwietnia w godzinach 14-16 oraz w sobotę 29 kwietnia od godziny 10 do 12.30. Skąd taki wniosek? Wzmożone zainteresowanie funkcją nawigacji odnotowano przed ubiegłoroczną majówką. Duży przyrost użytkowników aplikacji odnotował także Yanosik. W piątek 29 kwietnia 2022 r. przybyło 17 proc. w porównaniu do zwykłego dnia. Na tym nie koniec. W sobotę odnotowano zaś przyrost aż o 26 proc.

Średnia liczba kilometrów przejechanych podczas majówki 2022 r. Yanosik. Materiały producenta

Małgorzata Dąbrowska z Yanosika wyjaśnia — Ubiegłoroczna majówka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem polskich kierowców, co zauważyliśmy w statystykach w aplikacji Yanosik. Zarówno średnia liczba kilometrów przejechanych przez kierowców znacznie wzrosła, jak i również liczba użytkowników systemu. W tym roku, ze względu na znaczne wydłużenie dni wolnych od pracy szacujemy, że te dane będą jeszcze wyższe, a nawet jest możliwe, że uda nam się pobić rekord aktywnych użytkowników, który padł w kwietniu 2023 roku (220 313 aktywnych użytkowników online) -.

Majówki na drogach w latach 2018-2022. Wypadki, ofiary, pijani kierowcy w dniach 1-3 maja

Kiedy najłatwiej o wypadek podczas majówki?

Dzień i godzina wyjazdu na majówkę mają znaczenie nie tylko ze względu na czas podróży, ale i poziom bezpieczeństwa. Okazuje się, że jednym z najbardziej niebezpiecznych dni poprzedzających majówkę była sobota. W 2022 r. Yanosik odnotował bardzo duży przyrost zgłoszeń o wypadkach. W sobotę 30 kwietnia 2022 r. zgłoszono aż o 40 proc. wypadków więcej w porównaniu do innych dni. O 10 proc. więcej wypadków zgłaszano także w piątek poprzedzający długi weekend. Nie dziwi zatem, że odpowiednio wzrósł także poziom aktywności policji.

Zgłoszenia o wypadkach w ostrzegaczu drogowym Yanosik Yanosik. Materiały producenta

Liczba zgłoszeń o policyjnych kontrolach, jakie przekazali użytkownicy nawigacji NaviExpert znacząco wzrosła w piątek i sobotę (w ubiegłym roku aż o kilkadziesiąt procent względem zwykłych kwietniowych odpowiedników). W przypadku Yanosika przyrost alertów przesyłanych przez użytkowników aplikacji był mniejszy (8 proc. w piątek, 27 proc. w sobotę i 17 proc. w niedzielę).

TOP 5 najchętniej kontrolowanych dróg w Polsce w trakcie majówki (dane NaviExpert)

Droga krajowa 7 w województwie mazowieckim

Droga krajowa 7 w województwie małopolskim

Droga krajowa 1 w województwie śląskim

Droga ekspresowa S8 w województwie mazowieckim

Droga krajowa 14 w województwie łódzkim

Zakaz ruchu dla ciężarówek w majówkę. Kierowców czeka długa przerwa

Dokąd ruszamy na majówkę? Najpopularniejsze kierunki

W rankingu Yanosika prowadzą powiaty na południu Polski. W 2022 r. większość kierowców korzystających z popularnego drogowego ostrzegacza wybrała regiony górskie. W czołówce były powiaty tatrzański i jeleniogórski. Na podium znalazły się także Żuławy Wiślane (powiat nowodworski). Na wybrzeżu dość często kierowano się także w stronę powiatu gryfickiego a na Mazurach wybierano powiat mrągowski. Według ekspertów Yanosika podobnie będzie podczas tegorocznej majówki.

Które miasta najbardziej pustoszeją w trakcie majówki?

W czołówce Warszawa, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Poznań i Sosnowiec. To oznacza, że na wylotówkach ze wspomnianych miast najłatwiej o duże natężenie ruchu i większe ryzyko wypadków. Jak zatem ominąć utrudnienia? Katarzyna Przybylska z NaviExpert apeluje, by nie jeździć na pamięć, gdyż to się po prostu nie opłaca. - Tylko w ostatnim kwartale wprowadziliśmy 4 103 remonty i zmiany organizacji ruchu. 52 390 punktów POI. 2 nowe inwestycje – Obwodnicę Grodziska Mazowieckiego i Obwodnicę Dęblina, 3 fotoradary oraz nową kamerę na światłach. Ostatni rok to z kolei ponad 20 tys. remontów i zmian organizacji ruchu – wyjaśnia Przybylska.

Przed wyjazdem lepiej zatem zaplanować trasę. W trakcie podróży dobrze sięgnąć po aplikację nawigacyjną z funkcją stale aktualizowanych informacji o ruchu drogowym. W wielu programach nawigacyjnych można wybrać funkcję omijania korków i wyznaczania nowych tras po zatwierdzeniu przez kierowcę. Dzięki temu nie będziemy zaskoczeni nagłą zmianą i poleceniem zjazdu z wygodnej drogi wyższej kategorii na lokalne i mniej uczęszczane szlaki. Bywa, że dzięki temu zaoszczędzimy sporo czasu i nerwów. Bez względu jednak na to, ile czasu zajmie nam dojazd na majówkę, kluczowe jest by dotrzeć bezpiecznie. I równie cało i zdrowo wrócić z długiego weekendu do domu.