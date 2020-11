Nowa Kia Sorento. Wy pytacie, my odpowiadamy

Nasz interaktywny test nowej Kii Sorento. To wy decydujecie, co sprawdzamy

Zanim odpowiemy na wszystkie wasze pytania, polecamy zapoznać się z naszą interaktywną wideorecenzją nowej Kii Sorento. Dużego SUV-a marki przetestował redaktor naczelny Moto.pl.:

Zobacz wideo Nowa KIA Sorento - poznaj ją bliżej w naszym interaktywnym teście

Jak duża jest nowa Kia Sorento?

Nową Kię Sorento oparto o nową platformę południowokoreańskiego koncernu, którą opracowano z myślą o SUV-ach. Wraz z nową generacją Sorento urosło. Mierzy teraz 4,81 m długości, 1,9 m szerokości i 1,7 m wysokości. Rozstaw osi to imponujące 2 m i 815 cm.

Ile osób może wygodnie jechać nową Kią Sorento?

Nowe Sorento to samochód siedmioosobowy (w standardzie). Wygodnie pomieści pięć dorosłych osób i ich spory bagaż. Dwa miejsca z tyłu są oczywiście mniejsze od tych w drugim rzędzie i najlepiej będą się na nich czuły dzieci. Projektanci dołożyli jednak starań, by i w trzecim rzędzie było wygodnie.

Kia Sorento 2020 fot. Kia

Czy tylna kanapa jest przesuwna?

Tak. Siedzenia drugiego rzędu można złożyć w konfiguracji 60:40 i bardzo łatwo przesunąć o 30 cm do przodu, zapewniając łatwiejszy dostęp do trzeciego rzędu oraz więcej miejsca na stopy i nogi dla pasażerów zajmujących miejsca w ostatnim rzędzie.

Jak duży jest bagażnik nowej Kii Sorento?

Bagażnik Sorento przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń ma aż 821 litrów pojemności. W konfiguracjach siedmioosobowych pojemność bagażnika wynosi 187 litrów (według VDA, w modelu z silnikiem Diesla) lub 179 litrów w Sorento z napędem hybrydowym.

Praktyczne rozwiązania na pokładzie?

Zebraliśmy kilka ciekawych rozwiązań:

Uchwytów na kubki jest w całym wnętrzu aż dwanaście, a gniazd USB – osiem, z czego dwa sprytnie wbudowano w oparcia przednich foteli.

Na słupku C umieszczono uchwyt, na którym pasażerowie trzeciego rzędu mogą się wesprzeć podczas wsiadania.

W bagażniku mamy przyciski umożliwiające złożenie oparć drugiego rzędu siedzeń.

Funkcjonalności dopełnia elektrycznie podnoszona pokrywa bagażnika z możliwością regulacji wysokości, a także praktyczny schowek na roletę.

Z przodu mamy wygodny podłokietnik z dużym schowkiem, pojemne kieszenie boczne oraz półki na telefon i najważniejsze rzeczy, które chcemy mieć pod ręką.

Na fotelu pasażera z przodu umieszczono przycisk, którym można elektrycznie zmieniać jego ustawienie od strony kierowcy.

Zawsze na plus zapisujemy także pozostawienie wielu przycisków do obsługi funkcji samochodu. To wygodne i intuicyjne rozwiązanie.

Kia Sorento fot. Kia

Jakie silniki może mieć nowa Kia Sorento?

Do Polski nowa Kia Sorento przyjechała w dwóch wersjach. Jako klasyczna hybrydy z silnikiem 1.6 T-GDi o łącznej mocy 230 KM i 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Drugą propozycją jest dobrze znany diesel Smartstream o pojemności 2,2 l i mocy 202 KM (441 Nm).

Będą jeszcze jakieś inne silniki?

Niedługo do oferty dołączy także hybryda typu plug-in. Będzie miała 265 KM mocy, 350 Nm maksymalnego momentu, a na samym prądzie przejedzie blisko 70 kilometrów.

Kia Sorento Hybrid, czyli co dokładnie?

To właśnie Sorento Hybrid testowaliśmy na wideo, którym otworzyliśmy ten materiał. Układ napędowy składa się z 1,6-litrowej jednostki napędowej T-GDi o mocy 180 KM, silnika elektrycznego o mocy 60 KM i litowo-jonowego akumulatora o pojemności 1,49 kWh. Akumulator znajduje się pod podłogą, co nie ogranicza ani przestrzeni w kabinie, ani pojemności bagażnika. Moc hybrydowego układu napędowego wynosi 230 KM, a maksymalny moment obrotowy – 350 Nm, co zapewnia dobre osiągi (8,6 s do setki z napędem na przód i 9 s z 4x4) przy niskim zapotrzebowaniu na paliwo i niskiej emisji dwutlenku węgla.

Ile paliwa zużywa nowa Kia Sorento?

Hybryda z napędem na przód - 6,4-6,8 l/100 km (wg WLTP)

Hybryda z napędem AWD - 6,8-7,5 l/100 km

Diesel AWD - 6,5 -6,8 l/100 km

Kia Sorento 2020 fot. Kia

Ile kosztuje nowa Kia Sorento?

Cen plugina jeszcze nie znamy, ponieważ SUV z wtyczką czeka jeszcze na rynkową premierę. Znamy jednak już pełny cennik zwykłej hybrydy oraz diesla.

Hybryda 1.6 T-GDi 230 KM 6AT 2WD - od 157 900 zł

Hybryda 1.6 T-GDi 230 KM 6AT AWD - od 166 900 zł

Diesel 2.2 CRDi SCR 202 KM 8DCT AWD - od 189 900 zł

Co znajdziemy na wyposażeniu standardowym bazowej wersji wyposażenia M?

Wersja siedmiomiejscowa, dodatkowe gniazda USB dla pasażerów w trzecim rzędzie, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów trzeciego rzędu, funkcja "walk in" ułatwiająca wsiadanie, suwana kanapa w drugim rzędzie, dzielona w proporcji 60:40.

7 poduszek powietrznych, w tym poduszka centralna.

System powiadamiania ratunkowego e-call.

Autonomiczny hamulec pokolizyjny.

System automatycznego hamowania z czterema trybami: wykrywania pojazdów, pieszych, rowerzystów i asystentem skrętu w lewo.

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją "auto hold".

Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa ruchu.

Czujniki parkowania przód/tył.

Światła przednie, tylne, przeciwmgielne i do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

Selektor skrzyni biegów typu "ShiftBy Wire".

Napęd na cztery koła AWD (dotyczy wersji z silnikiem Diesla).

Zaawansowany kontroler trybu jazdy - do wyboru sześć programów, w tym trzy do jazdy w terenie (dotyczy wersji AWD).

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna.

Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka z funkcją kierunkowskazów LED.

Skórzana kierownica z łopatkami do sterowania biegów.

SupervisionCluster –- cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3''.

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne.

Aktywny tempomat z inteligentnym ogranicznikiem prędkości.

Ekran multimedialny 8'', Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, tuner cyfrowy DAB, interfejs Android Auto i Apple CarPlay.

Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy.

Felgi aluminiowe 17'' z oponami 235/65/R17.

Koło zapasowe, dojazdowe.

Relingi dachowe.

Kia Sorento 2020 fot. Kia

Co potrafi system multimedialny?

System nazywa się UVO Connect. Może wyświetlać aktualne dane o natężeniu ruchu, prognozę pogody, interesujące miejsca oraz szczegóły dotyczące parkingów (cenę, lokalizację oraz dostępność miejsc). UVO Connect umożliwia kierowcom również wysyłanie trasy przejazdu opracowanej na smartfonie do samochodu oraz sprawdzanie lokalizacji auta. Poza tym kierowca otrzyma także alarm o uruchomionym silniku, pasażerze w samochodzie czy niskim poziomie naładowania akumulatora.

Czy Kia Sorento obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto?

Tak.

BVM - co to jest?

BVM (Blind-Spot View Monitor) to podgląd martwego pola na zegarach. Wirtualne zegary znajdujące się przed oczami kierowcy mają przekątną 12,3 cala, a ich interfejs zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, a także od pory dnia i pogody. Do tej pory systemy tego typu sygnalizowały obecność innego pojazdu w martwym polu za pomocą lampki lub diody na lusterku bocznym. Dzięki temu kierowca dokładnie wie, gdzie i w jakiej odległości znajduje się drugi pojazd, co pozwala bezpiecznie wykonać manewr np. zmiany pasa.

Kia Sorento fot. Kia/Filip Blank

Jakie systemy bezpieczeństwa może mieć nowa Kia Sorento?

FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i innych pojazdów oraz system wykrywania pojazdów nadjeżdżających do skrzyżowania podczas skrętu w lewo.

BVM (Blind-Spot View Monitor) wyświetlający na zegarach podgląd martwego pola,

SVM (Surround View Monitor) kamera 360°.

BCA (Blind-spot Collision-Avoid Assist) system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa.

ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i automatycznego dostosowywania prędkości do ograniczeń.

SCC (Smart Cruise Control with Stop&Go) aktywny tempomat oraz NSCC (Navigation-based SCC), tempomat współpracujący z nawigacją.

LFA (Lane Following Assist) asystent jazdy utrzymujący pojazd na swoim pasie ruchu.

DAW (Driver Attention Warning) system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy.

HDA (Highway Driving Assist) asystent jazdy po autostradzie.

LFA (Lane Following Assist) zapewnia jazdę autonomiczną na poziomie drugim. Układ kontroluje przyspieszanie, hamowanie i kierowanie w zależności od ruchu pojazdów, które znajdują się z przodu.

RSPA (Remote Smart Parking Assist), czyli zdalnie sterowany asystent parkowania. System umożliwia wyjazd samochodu z miejsca parkingowego do przodu lub do tyłu za pomocą pilota.

Kia Sorento 2020 fot. Kia