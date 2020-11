Bierzemy pod lupę nową Kię Sorento. To jedna z najciekawszych premier roku

Nowa Kia Sorento jest naprawdę nowa. Nie ma tu mowy o odświeżeniu czy tylko zmianie wyglądu. Wraz z kolejną generacją SUV przeskoczył na nową platformę podłogową, którą południowokoreański koncern opracował z myślą właśnie o SUV-ach tych rozmiarów. Dzięki nowoczesnej płycie Sorento jest większe, bardziej przestronne, oferuje większy bagażnik i trzy rzędy siedzeń. To jednak nie wszystko. Nowa konstrukcja umożliwia zastosowanie nowych, zelektryfikowanych układów napędowych. Kia Sorento urosła. Nowy model mierzy 4,81 m długości. Na długość urósł tylko o centymetr, ale ma krótsze zwisy i rozstaw osi, który wynosi teraz 2,815 m (+3,5 cm). Sorento jest też szersze o centymetr (1,9 m).

Nowa Kia Sorento przyjechała do naszej redakcji. Przyjrzeliśmy się jej w interaktywnym wideo:

Zobacz wideo Nowa Kia Sorento - poznaj ją bliżej w naszym interaktywnym teście

A jeśli nie lubisz wideo, to zapraszamy do naszej galerii. Sporo zdjęć nowej Kii Sorento wklejamy także w tekst

Stylistyka to bardzo ważny punkt nowej Kii Sorento. W miejsce obłej karoserii pojawiły się ostre linie i nowe proporcje, optycznie wydłużające nadwozie. To samochód w amerykańskim stylu, ale przygotowany do jazdy w europejskich warunkach. O wyglądzie SUV-a nie będziemy pisać już nic więcej. Odsyłamy was do naszej galerii, a część zdjęć wklejamy także w tekst. Jak wam się podoba nowa Kia Sorento?

Nowa Kia Sorento - silniki. My testowaliśmy hybrydę, ale to nie jedyna propozycja

Podczas interaktywnej wideorecenzji Tomasz testował dla was Kię Sorento Hybrid. Odmiana hybrydowa bazuje na benzynowym silniku 1.6 T-GDi. Układ generuje moc 230 KM i 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz zapewnia bardzo oszczędną jazdę. To jednak nie jedyna wersja hybrydowa, jaką nowe Sorento dostanie. Już na horyzoncie widać odmianę ładowaną z gniazdka, a więc tak zwanego plugina. Będzie miała 265 KM mocy, 350 Nm maksymalnego momentu, a na samym prądzie przejedzie blisko 70 kilometrów.

W ofercie znajduje się także motor wysokoprężny. Mowa o nowym czterocylindrowym silniku z rodziny „Smartstream” o objętości 2,2 litra i mocy 202 KM (441 Nm). Silnik 2.2 CRDi seryjnie współpracuje z nową 8-stopniową przekładnią o dwóch sprzęgłach (8DCT). Diesla docenią wszyscy, którzy będą często zabierać Sorento w długie trasy.

Pokrętło, które wszystko zmienia

Nowa Kia Sorento to rasowy SUV klasy średniej. Kierowcy kochają takie samochody nie tylko za komfort jazdy i przestronne wnętrze z wielkim bagażnikiem, ale także uniwersalność. Dlatego Sorento można wyposażyć w sprawny napęd na cztery koła. Kierowca ma do dyspozycji nowy tryb jazdy Terrain Mode przeznaczony właśnie do jazdy w terenie. Nowe Sorento radzi sobie znacznie lepiej od poprzednika w błocie, piasku oraz na śniegu. Rodzaj nawierzchni wybieramy wygodnie umieszczonym na konsoli centralnej pokrętłem. Terrain Mode zarządza pracą systemu stabilizacji toru jazdy ESC, a także podziałem momentu obrotowego między cztery koła. System dostosowuje również moment zmiany biegów, aby zapewnić autu i utrzymać jak najlepszą przyczepność kół do podłoża w różnych warunkach.

Wnętrze, które kojarzy się z klasą premium

Kia przyłożyła ogromną uwagę do projektu wnętrza. Bardzo pozytywne wrażenie robią dbałość o detale, nowoczesny (choć wciąż w wielu miejscach klasyczny, a więc wygodny) projekt kabiny oraz wykorzystane materiały. Tak wyposażonego i wykończonego wnętrza nie znajdziemy w tym segmencie w żadnej marce popularnej. Kia Sorento wraz z nową generacją postawiła ogromny krok w kierunku marek luksusowych. Nie zabrakło tu dwóch dużych ekranów (12,3 cala przed oczami kierowcy oraz 10,25 pośrodku), zaawansowanego systemu multimedialnego z łącznością z internetem i obsługą Apple CarPlay oraz Android Auto, a także całego zestawu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Nowa Kia Sorento. Jak duży jest duży SUV w środku?

Nowa Kia Sorento jest samochodem siemioosobowym. Oferuje więcej miejsca dla pasażerów wszystkich trzech rzędów siedzeń, zapewniając im więcej miejsca na głowę, nogi i ramiona niż większość konkurentów. Bagażnik pomieści aż 821 l przy złożonym trzecim rzędzie.

Nowa Kia Sorento i wasze pytania

W oddzielnym materiale odpowiedzieliśmy na wasze pytania. Jeśli nie znaleźliście wystarczających informacji w tym artykule lub naszej wideorecenzji, to z pewnością znajdziecie je tam:

