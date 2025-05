W Warszawie przy ul. Wirażowej, obok salonu Ferrari, otwarto ekskluzywny showroom Pagani Automobili, będący szóstym punktem marki w Europie. Pozostałe są zlokalizowane w Monako, Stuttgarcie, Kopenhadze, Lugano i Manchesterze. Miejsce to stanowi część opracowanego przez Grupę Pietrzak unikatowego konceptu La Squadra, gdzie pod jednym adresem zostaną zebrane unikatowe w skali Europy Środkowo-Wschodniej dzieła motoryzacji. Działalność Pagani of Warsaw ruszyła, a w uroczystym otwarciu kompleksu uczestniczył założyciel włoskiej marki - Horacio Pagani.

Otwarcie Pagani of Warsaw to ważny krok w naszej misji przybliżania doświadczenia Pagani entuzjastom na całym świecie. Polska to dynamiczny, szybko rozwijający się rynek, gdzie widzimy coraz większą wrażliwość na technologię, doznania estetyczne i kulturę rzemiosła. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu Pagani of Warsaw jesteśmy pewni, że wartości naszej marki będą reprezentowane z autentycznością i wizją, wspierając rozwój Pagani w tym regionie

- stwierdza Horacio Pagani, Założyciel i Główny Projektant Pagani Automobili.

Horacio Pagani, założyciel przedsiębiorstwa samochodowego Pagani Automobili Fot. Rafał Mądry

Pagani of Warsaw - sprzedaż aut i autoryzowany serwis

Samodzielny salon jednej z najbardziej pożądanych marek samochodowych świata rozpoczął działalność w piątek 9 maja. Grupa Pietrzak jednak już wcześniej oferowała auta Pagani Automobili, a dokładnie od grudniu 2021 roku. Wydanie pierwszego samochodu Pagani dla polskiego klienta nastąpiło w maju 2022 r. w przestrzeni La Squadra w Katowicach, a pojazdem tym było Pagani Huayra Roadster - numer 49 ze 100 zaplanowanych do produkcji.

W nowoczesnym obiekcie Pagani of Warsaw przygotowana została ekspozycja o powierzchni 100 m2, która przedstawia ofertę skupioną wokół nowego modelu Utopia oraz modeli Huayra i Zonda oferowanych jako certyfikowane egzemplarze pre-owned. Działalność polskiego przedstawicielstwa obejmuje również kalendarz aktywności dla klientów marki oraz autoryzowany serwis.

Zakładana roczna sprzedaż będzie wynosić od 4 do 7 samochodów. Obecnie Pagani Automobili rocznie produkuje 60 aut wyspecyfikowanych pod indywidualne zamówienie. Od samego początku działalności firmy silniki trafiające do pojazdów dostarcza Mercedes-AMG.

Pagani Huayra Codalunga Fot. Rafał Mądry

Hipersamochody szyte na miarę

Podczas wizyt w salonie klienci będą mogli oglądać ustalane konfiguracje zamawianego samochodu na zaawansowanych wizualizacjach. W podróży tej towarzyszyć im będą polscy eksperci Pagani, którzy poprowadzą ich przez bogactwo opcji i możliwości indywidualizacji hipersamochodów tej marki.

Budynek Pagani of Warsaw zaprojektowany został we Włoszech przez Pagani Arte. Wstęp do świata Pagani Automobili buduje przestrzeń o ponadczasowej, klasycznej estetyce wykonanej z materiałów, które wykorzystywane są w nadwoziach i kabinach hipersamochodów tej marki: włókna węglowego, włoskich skór i tytanu.

Pagani Zonda HP Barchetta Fot. Rafał Mądry

Ręcznie wykonywane hipersamochody

Pagani Automobili to niezależny włoski producent jednych z najbardziej ekskluzywnych hipersamochodów na świecie. Firma została założona w 1998 roku w San Cesario sul Panaro pod Modeną przez włosko-argentyńskiego projektanta i przedsiębiorcę Horacio Paganiego. Przyświecająca mu filozofia została zaczerpnięta z wizji Leonarda da Vinci, który wierzył, że sztuka i nauka mogą iść w parze.

Ta inspirowana dokonaniami renesansu postawa przejawia się w harmonijnym połączeniu rozwiązań technicznych i estetycznych o niespotykanym wyrafinowaniu, które udało się osiągnąć dzięki niestrudzonym badaniom o charakterze naukowym. Ich ostatecznym celem jest tworzenie dzieł sztuki o znaczeniu wykraczającym poza ramy czasu. Hipersamochody Pagani, ręcznie wykonywane w kreatywnym atelier, są unikatowymi dziełami rzemiosła artystycznego. Możliwość dostosowania najdrobniejszych detali w nowych i istniejących egzemplarzach ma na celu w jak najpełniejszym stopniu odzwierciedlić indywidualność ich właścicieli.