Polski przemysł motoryzacyjny przeżywa ogromny kryzys. Nowy raport nie daje nadziei

Pamiętacie rok 2011? To wtedy polskie fabryki opuściło ponad 900 tys. samochodów osobowych. Taki wynik był rekordowy. I do takiego wyniku może być nam naprawdę trudno wrócić. 900 tys. aut rocznie oznacza, że średnio miesięcznie montownie musiało opuszczać 75 tys. samochodów. Dla porównania w marcu 2025 r. wyprodukowaliśmy nieco ponad 10 tys. aut...

Produkcja aut w Polsce w 2025 r. aż o 70 proc. niższa. Skąd ten spadek?

Dane rynkowe opublikowane przez GUS nie są złe. One są wprost tragiczne. 10,2 tys. aut osobowych wyprodukowanych w marcu oznacza wynik o 10,8 tys. niższy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To daje spadek aż o 51,4 proc. Pierwszy kwartał 2025 r. oznaczał produkcję 24 tys. pojazdów. W tym przypadku wynik okazuje się niższy aż o 69,9 proc. w stosunku do wyniku z Q1 2024 r.

Kondycja polskiego rynku produkcji samochodów szoruje po dnie. I to dosłownie. Czemu jednak tak się dzieje? Jak podkreślają specjaliści Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, "jest to w dużej mierze efekt zmian reorganizacyjnych w tyskim zakładzie należącym do Stellantis oraz zbyt niskiego popytu na samochody z napędami alternatywnymi".

Choć problem polskich zakładów jest też w dużej mierze powodowany przez problemy niemieckiego rynku. Warto bowiem wiedzieć, że do naszego zachodniego sąsiada trafia jedna trzecia produkowanych w Polsce pojazdów. A do tego polski sektor nie jest jedynym w Europie, który został dotknięty poważnymi problemami.

Dla aut osobowych szansy nie ma. Jest jedno światełko w tunelu

Problem z niską produkcją samochodów w Polsce jest wielotorowy. Bo mniejsza aktywność zakładów montujących pojazdy, przekłada się na mniejsze zamówienia u dostawców części. Dostawców, którzy często też posiadają zakłady w naszym kraju. To oznacza kolejne spadki, a nawet cięcia zatrudnienia. A światełko w tunelu? To jest jedno. Szansą dla Polski mogą się stać samochody, ale nie osobowe, a dostawcze. Idealnie pokazuje to Volkswagen.

Niemiecka marka posiada zakłady produkujące takie modele, jak Caddy czy Crafter w Poznaniu i Wrześni. Te w 2024 r. wyprodukowały w sumie 275 tys. aut. To oznacza, że sam Volkswagen wyprodukował w Polsce więcej dostawczaków, niż wyniósł cały wolumen produkcji w segmencie pojazdów osobowych. Jasną gwiazdą na firmamencie Volkswagena jest Caddy. W zeszłym roku polską montownię opuściło 114 tys. sztuk tego vana. To oznacza produkcję aż o 30 proc. wyższą.