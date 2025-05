Zakłady tego koncernu już ograniczają produkcję poza USA. Popularne auto tylko z Ameryki?

Donald Trump, który ponownie zasiadł na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych, zmienił swój dotychczasowy styl sprawowania władzy. Tym razem jego decyzje są zdecydowanie bardziej bezkompromisowe i zdecydowane, jednak mają w sobie pewną hazardową nutę. Zupełnie tak, jakby sprawdzał, czy uderzenie w stół sprawi, że nożyce rzeczywiście się odezwą. Potwierdza to m.in. podwyższenie ceł na produkty eksportowane do USA. Jak widać, w przypadku niektórych branż, takich jak motoryzacja, przyniosło to już pewne rezultaty (przeniesienie produkcji do Stanów zapowiedział m.in. Hyundai), jednak miało też negatywne konsekwencje. Z trudnościami wywołanymi podniesieniem stawek celnych muszą mierzyć się także amerykańscy producenci, w tym General Motors.

Amerykański koncern traci na cłach. Ogranicza produkcję popularnego modelu

Jak informuje agencja Reuters, w reakcji na podwyższenie ceł na samochody produkowane poza granicami USA, koncern postanowił ograniczyć produkcję w kanadyjskiej fabryce w Oshawie. Zatrudnieni w zakładzie od teraz pracować będą w dwu- zamiast trzyzmianowym trybie. Warto zaznaczyć, że to właśnie w tym obiekcie produkowany jest jeden z najchętniej wybieranych przez Amerykanów pick-upów - Chevrolet Silverado. Taki krok pozwoli General Motors przystosować się do nowej rzeczywistości i wyzwań, które wywołane zostały wyższymi stawkami celnymi nałożonymi nie tylko na same pojazdy, ale również części produkowane poza terytorium Stanów.

Oczywiście zmiany w kanadyjskiej fabryce nie będą oznaczały zdecydowanego zmniejszenia dostępności modelu w Stanach. Silverado produkowany jest również w zakładzie w Fort Wayne w stanie Indiana. Co więcej, GM poinformowało, że zakład ten zwiększy wolumen produkcji, tak by zasypać rynkową dziurę związaną z niedoborem egzemplarzy modelu kanadyjskiej produkcji.

Kanadyjska fabryka GM dotknięta cłami Trumpa

Oczywiście decyzja koncernu wpłynie na sytuację zatrudnionych w kanadyjskiej fabryce. Aktualnie zakładowa ekipa liczy ok. 700 pracowników. Na ten moment GM nie informuje jednak o dalszych krokach. Nie wiadomo również, czy dojdzie do zwolnień. Niestety, to nie jedyny zakład w Kanadzie, który staje się problematyczny dla amerykańskiego producenta. W ubiegłym miesiącu koncern poinformował, że wstrzyma produkcję elektrycznych vanów w swojej fabryce w Ontario, a także tymczasowo zwolni niektórych pracowników.