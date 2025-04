To bezprecedensowy hit. Z polskich salonów wyjechało już 100 tysięcy takich aut

Napęd hybrydowy w segmencie samochodów kompaktowych został wprowadzony w 2010 roku w pierwszej generacji modelu Auris. Druga generacja neźle radzącego sobie na rynku hybrydowego Aurisa pojawiła się w 2012 roku. Toyota zdecydowała jednak powrócić do rozpoznawalnej na świecie nazwy Corolla i w 2019 roku pojawiła się zupełnie nowa odsłona kompaktowego wozu, oferowanego jako sedan, hatchback oraz kombi. Warianty z hybrydami ekspresowo stały się bestsellerami. Obecnie Corolle stanowią 27,1 proc. wszystkich sprzedanych w Polsce Toyot z hybrydą.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bezprecedensowy hit polskiego rynku

Toyota Corolla została pierwszym modelem z napędem hybrydowym, który sprzedał się w sześciocyfrowej liczbie pojazdów. W ostatnich latach to najpopularniejsza Toyota ze zelektryfikowanym napędem. Egzemplarz numer 100 000 sprzedany w Polsce, to wersja z nadwoziem kombi po liftingu oraz układem 2.0 Hybrid (178 KM mocy), w wariancie wyposażenia GR Sport. Auto zostało pomalowane lakierem Super Green z kontrastującym czarnym dachem. Jak informuje polski oddział firmy, jubileuszowe auto trafiło do osoby prywatnej.

Takie Corolle Polacy zamawiają najczęściej

Aż 75 proc. wszystkich sprzedanych w Polsce egzemplarzy bestsellerowego modelu trafiło do dużych firm. Pozostały procent to wybór osób prywatnych oraz małych przedsiębiorstw. W salonach Toyoty najczęściej wybierana jest Corolla z napędem 1.8 Hybrid (140 KM), który stanowi 90 proc. wszystkich zamówień. 52 proc. klientów decyduje się na nadwozie kombi, 43 proc. kupuje auto z nadwoziem sedan, a hatchbacka wybiera jedynie 5 proc. zamawiających. Najczęściej zamawianym lakierem jest Pure White (37 proc.), kolejny to Royal Grey (14 proc.), a na trzecim miejscu pod względem popularności jest metaliczny Shimmering Silver (13 proc.).

Z szerokiej gamy wersji wyposażenia to poziom Comfort jest najczęstszym wyborem. 61 proc. klientów decyduje się na auta, które już w standardzie mają intuicyjny system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" i nawigacją online, 12,3-calowym wirtualnym kokpitem, dwustrefową klimatyzacją oraz 16-calowymi felgami aluminiowymi. 26 proc. zamawianych aut to wyższa wersja Style, która zyskuje m.in. felgi 17", inteligentny kluczyk, stację do bezprzewodowego ładowania telefonu, technologię oczyszczania powietrza Nanoe X, światła główne w technologii LED czy przyciemniane szyby tylne. Na wariant GR Sport decyduje się 11 proc. kupujących. Wersja ta wyróżnia się 18-calowymi felgami, elementami stylistycznymi SR Sport, dachem w czarnym kolorze oraz specjalną tapicerką foteli z elementami skóry syntetycznej.