Kolejna tura zwolnień w niemieckiej marce samochodowej obejmie 7,5 tys. osób

Audi kojarzy się z sukcesem? No to może się kojarzyło. 2024 r. marka nie zapisze bowiem złotymi literami. Choć na świecie sprzedało się blisko 1,7 mln aut sygnowanych jej logo, to oznacza spadek o 12 proc. I ten wynik wcale najgorszy nie jest. Najwięcej Audi straciło w rodzimym kraju. W 2024 r. sprzedaż marki w Niemczech spadła o 21,3 proc.

Audi zredukuje zatrudnienie o 8,5 proc. To da miliard oszczędności

Gorsza sprzedaż, nakłady inwestycyjne na elektryfikację, słaba kondycja całej Grupy Volkswagena. To wszystko sprawia, że Niemcy muszą zacząć poszukiwać oszczędności. Właśnie nawet je znaleźli. Jak informuje Reuters, Audi do 2029 r. zwolni 7500 pracowników. Będą to głównie osoby zatrudnione w administracji i działach technicznych. W ten sposób marka chce zaoszczędzić miliard euro rocznie. O planach poinformował właśnie zarząd niemieckiej firmy.

Czy 7,5 tys. etatów mniej w takiej formie to dużo? I to jak. Oznacza mniej więcej tyle, że marka zredukuje zatrudnienie o 8,5 proc. Powiem więcej, nowy program wcale nie jest taki nowy. Zwolnienia w Audi tak właściwie będą kontynuowane. Od 2019 r. producent samochodów zredukował zatrudnienie na całym świecie o 9500 etatów. W dwóch programach pracę straci zatem 17 000 osób.

Audi zwolni 7500 osób, a Volkswagen 35 000 osób. Na liście też Porsche

Jednym z powodów zwolnień jest tragicznie niska marża operacyjna. Według planów Audi miała ona sięgnąć 9 do 11 proc. W 2024 r. wynosiła jednak średnio zaledwie 7 proc. Mimo wszystko szefostwo marki się nie poddaje. Obcina etaty i oszczędza pieniądze na zatrudnieniu. Z drugiej strony dalej inwestuje w elektryfikację. Przedstawiciele Audi mówią o nakładach rzędu 8 miliardów euro. Za te środki niemiecki producent chciałby wprowadzić na rynek dwa modele budżetowe o napędzie elektrycznym.

Audi nie jest jedyną marką Grupy Volkswagena, która postanowiła zwolnić część pracowników. Na redukcję zatrudnienia zdecydował się także Caraid, który zetnie 1600 etatów czy nawet Porsche. W jego przypadku redukcja oznacza utratę pracy dla 3900 osób. Z największymi zwolnieniami będzie się jednak mierzyć Volkswagen. Marka w ramach drastycznego cięcia kosztów prowadzenia działalności zapowiedziała zwolnienie aż 35 000 osób.