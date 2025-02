Musk skomentował plotki na temat przejęcia Nissana przez Teslę. Kurs spółki zanurkował

Nissan przez długie lata był jednym z gigantów rynku motoryzacyjnego. Chyba wszyscy kierowcy w Polsce pamiętają tytanicznie trwałe modele marki w postaci modelu Sunny czy Almera. Japońska marka nie weszła jednak w trzecią dekadę XXI wieku gładko. Firma boryka się z problemami finansowymi. Choć słowo "problem" zdecydowanie nie oddaje powagi sytuacji.

Honda odpadła. To Tesla kupi zatem Nissana? Musk odpowiada

Nissan w 2021 r. mocno zmienił strukturę współpracy z Europą. Z niektórych rynków wycofał struktury centralne. Przekazał je Astarze. Jesienią 2024 r. marka zapowiedziała z kolei zwolnienia. Pracę ma stracić 9 tys. pracowników. To oznacza redukcję zespołu o 6,7 proc. Poza tym koncern o 20 proc. ucina moce produkcyjne i chce skrócić czas prac nad nowymi modelami do 30 miesięcy. Oszczędności jednak nie pomagają. Nissan zdaniem analityków stoi nad przepaścią. Marce grozi bankructwo.

Aby ratować tragiczną sytuację finansową, Nissan najpierw myślał o współpracy z Hondą. Nie chciał być jednak przejęty przez japońskiego rywala. Liczył na partnerski układ. Ten spalił jednak na panewce. Następnie pojawiły się plotki mówiące o tym, że Nissana mogłaby kupić Tesla. Teraz odniósł się do nich sam Elon Musk. Odniósł, a właściwie to zdementował. Napisał, że Tesla skupia się na własnych projektach, a w tym modelu Cybercab, czyli autonomicznym robotaxi. Nie jest zatem zainteresowana żadnymi "zakupami".

Musk rozwiał wszelkie wątpliwości. Tesla nie kupi Nissana. Na tę informację z miejsca zareagowała tokijska giełda. Jak informuje Money.pl, po deklaracji amerykańskiego miliardera kurs Nissana spadł o 10 proc. To największy spadek od trzech tygodni.

Rating "śmieciowy". Jest gorzej, niż źle. Nissan ma szansę?

Ucięcie rozmów z Hondą, zanim te na dobre wystartowały. Teraz cios ze strony Muska. Nissana nie chce oszczędzić też agencja ratingowa Moody’s. Ostatnio obniżyła poziom ratingu Nissana do śmieciowego. To oznacza, że sytuacja firmy jest gorsza, niż zła. Co będzie dalej? Trzeba poczekać i zobaczyć. Można ewentualnie trzymać kciuki za markę. Choć jedno w tym przypadku jest pewne. Bez mocniejszej ingerencji w obecnie stosowany model pracy z pewnością się nie obejdzie. Bez podjęcia drastycznych kroków Nissan ma sporą szansę nie dożyć do setnych urodzin. Te będzie obchodzić w 2033 r.