Sprzedaż aut tej marki wzrosła w Polsce o prawie 40 proc. W 2024 r. opanowali cały segment

Jeśli ktoś nie śledzi pilnie wyników sprzedaży (wł. rejestracji) nowych aut na polskim rynku, ta wiadomość będzie dla niego zaskoczeniem. Mercedes-Benz zanotował w 2024 roku wzrost rejestracji o 38 proc. To bardzo dużo zwłaszcza, jak na markę premium, która jest obecna w Polsce od dekad i wydawałoby się, że wraz z innymi producentami powinna mieć dawno ustalony podział rynku.

Założę się, że nawet Mercedes jest zaskoczony tak dobrymi wynikami sprzedaży w Polsce

W takiej sytuacji trudno zwiększać udziały, a jednak ewidentnie nastąpiło w ubiegłym roku. Cały rynek nowych samochodów w Polsce też się zwiększył, ale znacznie mniej: o 16 proc., a segment premium o 21 proc., przynajmniej jeśli brać pod uwagę średnią w Top 3 producentów. Gdzie upatrywać źródeł tego sukcesu tej marki? Jest kilka powodów, ale przede wszystkim w danych dotyczących zeszłorocznej sprzedaży Mercedesa na polskim rynku znajdziemy znacznie więcej zaskoczeń.

Przede wszystkim jednak Mercedes-Benz Polska dostarczył klientom w naszym kraju w 2024 roku 26 366 samochodów osobowych, a w ten wynik nie wlicza się sprzedaż popularnej klasy V. To dało niemieckiej marce udział w rynku wynoszący pięć proc. Jeszcze ciekawszy jest fakt, że Mercedes rok temu został wiceliderem sprzedaży nowych samochodów elektrycznych. Wprawdzie cały segment jest malutki, ale z wynikiem 1514 sztuk Mercedes dał się wyprzedzić wyłącznie Tesli, która gra w innej lidze. Z elektrycznej gamy Mercedesa Polacy najchętniej wybierali tańsze modele EQA (471 szt., wzrost o 63 proc. rok do roku), EQB (306 szt., +101 proc.) oraz EQE SUV (266 szt., +50 proc.). Zrobili to mimo zahamowanie programu dopłat w drugiej połowie 2024 r. Jesteście zdziwieni?

Kraj nad Wisłą jest drugim rynkiem dla Maybacha i klasy S i GLS-a w Europie

To nie koniec zaskoczeń. Polscy klienci tradycyjnie wybierają drogie modele i prestiżowe wersje samochodów luksusowych, ale w zeszłym roku przeszli samych siebie. Dzięki temu nasz kraj został w 2024 roku drugim rynkiem w Europie jeśli chodzi o sprzedaż Mercedesa klasy S, SUV-a GLS, Mercedesa-Maybacha klasy S i całej ultraprestiżowej marki Mercedes Maybach! Kupiliśmy w zeszłym roku aż 690 limuzyn klasy S marek Mercedes i Mercedes-Maybach. Jeśli chodzi o również drogie SUV-y GLE Coupe i GLE SUV, byliśmy trzecim rynkiem Europy , a w przypadku marki Mercedes-AMG piątym, mimo że pod względem całkowitej sprzedaży nowych aut Mercedesa Polska zajmuje 7. miejsce na Starym Kontynencie i 15. na świecie.

Skąd się wzięły takie liczby? Można się tego tylko domyślać. Przedstawiciele marki mówią, że to wynik kompletnej i ciekawej gamy modelowej, wizerunku Mercedesa na polskim rynku oraz kumulacji zamówień, których nie udało się zrealizować w poprzednich latach. Być może, ale to oznacza, że klienci lojalnie czekali, aż ich wymarzone auta będą dostępne. Ja bym do tego dodał duże rabaty na samochody elektryczne, chociaż producent zarzeka się, że nie zamierza obniżać cen poniżej progu opłacalności i wciąż nieźle zarabia na swoich autach.

Co wpłynęło na tak dobrą sprzedaż Mercedesa w Polsce? Są różne teorie

Niektórzy sądzą, że na tak dobrą sprzedaż Mercedesa w Polsce wpłynęła duża liczba obywateli Ukrainy o sporych możliwościach finansowych, którzy się osiedlili w naszym kraju. Wątpliwe, bo nasi sąsiedzi raczej rejestrują nowe nabytki we własnym kraju. Za to jestem pewien, że Mercedesowi będzie trudno przebić ten wynik w bieżącym roku, ale kto wie? W 2025 roku ze względu na nowe przepisy ważniejsza stanie się sprzedaż samochodów zelektryfikowanych kategorii BEV (elektryczne) i PHEV (hybrydy z wtyczką), a to mocne strony marki ze Stuttgartu. Poza tym koncern szykuje w tym sezonie kilka poważnych niespodzianek, od nowego modelu CLA po tajemniczego ekskluzywnego Mercedesa-AMG PureSpeed. Podobno ma powstać tylko 250 szt. tego bazującego na modelu SL sportowego auta. Ciekawe, ile trafi do Polski?