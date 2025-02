W Rosji czeka na klientów 700 tys. nowych aut. Zgadnijcie, dlaczego ich nie odbierają

W Europie samochody wyprzedają się na pniu. Pod koniec roku place przed salonami dealerskimi być może nie świecą pustkami, ale nie są też wypchane po brzegi. Tego samego nie da się powiedzieć o Rosji. Jak donosi Wprost, tam zapasy nowych pojazdów mają spore.

Aż 400 tys. niesprzedanych aut w Rosji to pojazdy chińskich marek

Eksperci szacują, że na rosyjskich stokach na nowych klientów oczekiwać może nawet 700 tys. fabrycznie nowych samochodów. To ilość wyższa aż o 150 tys. sztuk, niż roczna sprzedaż w naszym kraju. To też połowa całkowitej sprzedaży nowych aut w Rosji. Skala wypełnienia "magazynów" jest zatem ogromna. 52 proc. z naddatkowych pojazdów została wyprodukowana w Rosji. Reszta to modele importowane. Choć nadal tylko 100 tys. pojazdów stanowiących zapas ma logo rosyjskich marek na masce. Nawet 400 tys. pojazdów została wyprodukowana przez firmy chińskie.

400 i 100 tys. to nadal nie blisko 700 tys. aut. Co zatem z resztą? Pozostałe to dostawczaki i ciężkie pojazdy użytkowe, w tym autobusy i ciężarówki.

Czemu Rosjanie nie chcą kupować nowych samochodów?

Ostatni raz tak potężne stoki pojawiły się w Rosji w czasie pandemii. Wtedy jednak o braku możliwości dostawy aut zadecydowało przerwanie łańcucha logistycznego. Nie było komu rozwozić samochodów do salonów. Klienci natomiast czekali. Dziś "magazynowane" pojazdy nie zostały sprzedane. Skąd zatem tak duże zapasy? Jak tłumaczy Wprost, te wynikały w 2024 r. w dużej mierze z zalewu rynku rosyjskiego przez chińskie marki. Po wyjściu firm zachodnich z Rosji Chińczycy chcą wypełnić lukę. Importują i produkują samochody w tym kraju na potęgę.

Swoją cegiełkę do konieczności magazynowania pojazdów dokłada jednak również i spadające zainteresowanie rynku. I co gorsza, sytuacja raczej nie zmieni się w tym roku. Analitycy twierdzą bowiem, że sprzedaż pojazdów w Rosji nie przekroczy 1,43 mln sztuk. To oznaczałoby spadek o 10 proc. Choć są też i prognozy mówiące o wariancie bardziej pesymistycznym. W nim spadek w 2025 r. miałby sięgnąć 20 proc., a zsumowana sprzedaż wynieść tylko 1,25 mln aut.

Dealerzy w Rosji mogą zacząć bankrutować. Długo nie wytrzymają...

Nadpodaż musi oznaczać konieczność obniżania cen samochodów. To oczywiste prawo rynku. Jeżeli dodamy do tego spadające zainteresowanie ze strony kierowców, otrzymujemy naprawdę poważny problem dla dealerów. Andriej Olchowski – dyrektor generalny grupy Awtodom – podejrzewa, że część salonów nie wytrzyma konkurencji. Spodziewa się zatem bankructw i zniknięcia z rynku części z 4,1 tys. graczy na rynku rosyjskim. Jego zdaniem szczególnie zagrożone są te przedsiębiorstwa, które po okresie pandemii, postanowiły dokredytować swoją działalność. Niekorzystna sytuacja dodatkowo osłabi ich finanse.