Przed Izerą mieliśmy już polskiego producenta. Nadal mamy, ale zaraz może zbankrutować

Pracownicy boją się o swoje wynagrodzenia, telefony w biurach są odłączone, a przyszłość zakładu, który od lat zmaga się z problemami finansowymi, wisi na włosku. Firma, należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), jest w stanie kryzysowym, a jej dalszy los zależy od szybkich decyzji zarządu oraz napływu zamówień finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Pomysł był dobry i słuszny, ale coś nie wyszło

ARP E-Vehicles to producent autobusów elektrycznych działający pod marką Pilea. Firma została przejęta przez ARP w 2020 roku od Rafako - przedsiębiorstwa, które obecnie znajduje się w stanie upadłości. Już w momencie przejęcia firma była w trudnej sytuacji finansowej, co wymagało znacznych inwestycji. ARP dokapitalizowała spółkę trzykrotnie: w 2020 roku kwotą 50 mln zł, w 2022 roku 15 mln zł, a w 2023 roku kolejnymi 25 mln zł. Mimo łącznego zaangażowania 90 mln zł firma nadal generowała straty.

W listopadzie 2024 roku ze stanowiska prezesa zrezygnował Piotr Śladowski, tłumacząc swoją decyzję brakiem możliwości skutecznego zarządzania spółką. Na jego miejsce powołano Alicję Hnatkowską, specjalistkę od restrukturyzacji, która obecnie przeprowadza szczegółową analizę sytuacji przedsiębiorstwa.

Problemy strukturalne i brak wsparcia z KPO

Jak informuje serwis money.pl, jednym z głównych problemów ARP E-Vehicles jest brak zamówień. Autobusy elektryczne są niemal dwukrotnie droższe od spalinowych odpowiedników, co oznacza, że ich zakup przez samorządy jest możliwy jedynie przy wsparciu zewnętrznych dotacji, takich jak te z Krajowego Planu Odbudowy. Zamrożenie środków z KPO wstrzymało jednak wiele przetargów i projektów, co przyczyniło się do dalszego pogorszenia sytuacji finansowej firmy.

Rozmówcy portalu money.pl podkreślają, że odmrożenie funduszy KPO daje nadzieję na poprawę sytuacji, o ile firma zdoła dotrwać do spodziewanej fali zamówień. W przeciwnym razie polskie samorządy mogą być zmuszone do zakupu pojazdów od zagranicznych producentów, co oznaczałoby stratę dla krajowej gospodarki.

Cięcia w zatrudnieniu i pensje pod znakiem zapytania

Kryzys finansowy odbija się również na pracownikach firmy. Zespół ARP E-Vehicles zmniejszył się z 100 osób w szczytowym momencie działalności do zaledwie 50. Jak wynika z informacji podanych przez lokalne media, część pracowników nie otrzymała wynagrodzenia za grudzień 2024 roku. Zdesperowani napisali list otwarty do Rady Nadzorczej spółki oraz lokalnych parlamentarzystów, domagając się interwencji.

Natalia Barcz, zastępca kierownika działu marketingu w ARP E-Vehicles, w rozmowie z TVP3 Bydgoszcz podkreślała, że firma jest w trudnej sytuacji, a pracownicy czekają na decyzję zarządu. "Nie mamy żadnych perspektyw, mimo że nasze autobusy są w 60 proc. zbudowane z polskich elementów, co oznacza, że kapitał zostaje w kraju" – mówiła.

Czy jest nadzieja na ratunek polskiego producenta?

Pomimo trudności, firma nadal ma potencjał. ARP E-Vehicles produkuje nowoczesne autobusy elektryczne, które mogłyby wpisać się w potrzeby polskich samorządów, zwłaszcza w kontekście rosnącego nacisku na ekologiczne środki transportu. Kluczowe jednak będzie szybkie uruchomienie środków z KPO.