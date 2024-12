Niestety nowy rok nie zacznie się najlepiej. W pierwszym kwartale 2025 r. oznacza kolejną utratę miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Niemiecka Grupa Draxlmaier planuje zwolnić aż 600 pracowników na całym świecie. W samych Niemczech pracę straci 350 osób. Według firmy to program dobrowolnych redukcji zatrudnienia, o czym poinformował renomowany magazyn Automobilwoche.

