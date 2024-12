Polski producent pojazdów chce podbić USA. Trzymajmy kciuki!

Polska marka Solaris, która od lat przoduje w produkcji autobusów zeroemisyjnych w Europie robi kolejny milowy krok w swoim rozwoju. Brzmi może nieco pompatycznie, ale nasza rodzima firma staje się naprawdę światowym potentatem. Producent podpisał właśnie umowę na dostawę swoich pierwszych elektrobusów do Stanów Zjednoczonych. Kontrakt obejmuje dostarczenie pojazdów dla przewoźnika King County Metro, obsługującego transport publiczny w Seattle i okolicach. Co prawda na początek do USA trafi jedynie kilka pojazdów, ale to dopiero początek walki o kolejne przetargi.

Premierowy kontrakt na amerykańskiej ziemi

Umowa obejmuje dostawę czterech autobusów elektrycznych – dwóch 12-metrowych oraz dwóch przegubowych, 18-metrowych pojazdów. Autobusy będą zbudowane na specjalnie zaprojektowanej platformie elektrycznej, spełniającej surowe normy amerykańskie, takie jak FMVSS i ADA. Pierwsze dostawy zaplanowano na drugą połowę 2026 roku, a kontrakt przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 12 pojazdów.

To pierwszy przypadek w historii polskiej motoryzacji, gdy rodzima marka wchodzi na rynek amerykański z ofertą autobusów zeroemisyjnych. Jak podkreślają przedstawiciele Solarisa, jest to jednocześnie początek ich długofalowej strategii ekspansji na Amerykę Północną.

Oto polski klejnot w koronie branży motoryzacyjnej

Solaris to nie tylko symbol polskiego sukcesu technologicznego, ale także jeden z liderów europejskiego rynku autobusów elektrycznych i wodorowych. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu w produkcji pojazdów zeroemisyjnych firma stworzyła zaawansowane technologie napędów elektrycznych i integracji baterii, które teraz trafią na rynek amerykański. Prezes zarządu Solarisa, Javier Iriarte, podczas podpisania umowy podkreślił znaczenie tego kroku:

„To niezwykle ważne osiągnięcie i kamień milowy w historii Solarisa. Chcemy stać się liderem w dostarczaniu autobusów zeroemisyjnych w Ameryce Północnej."

Najpierw Seattle, potem cała Kalifornia?

Seattle, będące jednym z najbardziej proekologicznych miast w USA, ambitnie dąży do stworzenia floty zeroemisyjnej. Współpraca z Solarisem jest kluczowym elementem tej strategii. Dzięki współpracy z Solarisem King County Metro zyska nie tylko nowoczesne pojazdy, ale także możliwość dalszego rozwoju zrównoważonego transportu.

Ekspansja na rynek amerykański to nie tylko prestiż, ale także ogromne możliwości biznesowe. Rynek autobusów zeroemisyjnych w USA rośnie dynamicznie, a Solaris, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom technologicznym, ma szansę stać się jednym z kluczowych graczy w tej branży. Firma liczy, że sukces w Seattle stanie się przepustką do kolejnych kontraktów na terenie całej Ameryki Północnej.

Solaris od lat jest symbolem polskiego sukcesu

Ekspansja Solarisa na rynek USA jest wydarzeniem bezprecedensowym, które potwierdza, że polskie firmy mogą skutecznie rywalizować na najbardziej wymagających rynkach świata. Dostarczenie pierwszych autobusów elektrycznych do Stanów Zjednoczonych to dowód na to, że Solaris nie tylko wyznacza standardy w Europie, ale także staje się globalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego transportu.

Premiera w Seattle to dopiero początek. W 2026 roku mieszkańcy tego miasta jako pierwsi w USA będą mogli korzystać z technologii opracowanych przez polskiego producenta. Solaris udowadnia, że polski przemysł motoryzacyjny ma realny potencjał na podbicie światowych rynków.