Już 9 miesięcy z rzędu. Tak długo króluje w Rosji auto, które niemal zniknęło z polskich dróg. To Łada 2107, czyli najchętniej kupowany i rejestrowany samochód w Federacji Rosyjskiej. To konstrukcja tak stara, że jej korzenie sięgają lat 70, inwazji ZSRR na Afganistan w ramach operacji Sztorm 333 i pierwszych amerykańskich filmów z Johnem Rambo. Ładzie 2107 udało się nawet wygrać ze znacznie nowocześniejszą Samarą, która spadła w statystykach.

REKLAMA

Zobacz wideo Droga Transfogarska i nowy Hyundai SANTA FE - połączenie idealne? [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

TOP10 – najchętniej kupowane używane auta w Rosji (pierwsze 10 miesięcy 2024 r. – dane Autostat)

Łada 2107 – 113 510 egz.

KIA Rio – 102 995 egz.

Łada 2114 – 101 932 egz.

Hyundai Solaris – 99 793 egz.

Ford Focus – 92 456 egz.

Łada 4x4 (Niva) – 83 806 egz.

Łada 2170 (Priora) – 85 852 egz.

Toyota Corolla – 81 826 egz.

Toyota Camry – 70 105 egz.

Łada 2190 (Granta) – 69 652 egz.

Skąd taka popularność przestarzałego samochodu? Nietrudno zgadnąć. To model bardzo tani i łatwy w naprawie. W Rosji jest ich mnóstwo (samochód produkowano aż 30 lat w kilku zakładach w Rosji i Ukrainie), więc nietrudno o części. Według rosyjskich źródeł po drogach wciąż jeździ ponad 1,5 mln. egzemplarzy śiódemek. Ostatnie wyprodukowano w 2012 r. w Iżewsku, Łucku i Zaporożu (nieco dłużej utrzymano produkcję w Egipcie).

Hyundai Solaris fot. Hyundai | Hyundai Solaris

Lada 2107 Lada 2107

LADA Samara Hatchback coupe przedni prawy fot. EurotaxGlass

Dla Łady to prawdziwy bastion, gdyż na rynku nowych pojazdów firma radzi sobie coraz gorzej i ustępuje pod naporem chińskich samochodów. Otwartą kwestią pozostaje jak długo uda się utrzymać pozycję lidera na rynku aut z drugiej ręki. W ostatnich miesiącach przewaga Łady topnieje na rzecz znacznie nowocześniejszych i trwalszych małych koreańskich pojazdów, które cieszą się dużym poważaniem. To maluchy takie jak Kia Rio i Hyundai Solaris. Choć notują imponujące wyniki, to w rankingu producentów Koreańczykom wciąż nie udało się dogonić prawdziwej ikony w Rosji. W rankingu marek tuż po Ładzie niezmiennie plasuje się Toyota ze sporą przewagą nad rywalami.

TOP10 – najchętniej kupowane marki aut w Rosji (pierwsze 10 miesięcy 2024 r. – dane Autostat)