Trump rusza na wojnę handlową z Chinami. Nam też się oberwie rykoszetem. Nawet Amerykanie ucierpią

Pora na spełnienie obietnic wyborczych. Gdy Donald Trump obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych czeka nas prawdziwa wojna handlowa. Na celowniku znalazły się przede wszystkim Chiny, które muszą liczyć się z podwyższeniem już obowiązujących stawek celnych (100 proc. na auta elektryczne i 50 proc. na panele słoneczne) o kolejne 10 proc. Na tym nie koniec.

USA planują ograniczyć aktywność Chińczyków w krajach ościennych, które są wykorzystywane do omijania już istniejących ograniczeń. Stąd nowe regulacje wobec Meksyku i Kanady. W obu przypadkach trzeba liczyć się z cłami w wysokości 25 proc. Wszystko nie tylko w imię utrudniania biznesu Chińczykom, ale także walki z kartelami narkotykowymi. Nie jest tajemnicą, że Meksyk i Kanada to doskonałe kanały przerzutowe dla handlarzy m.in. fentanylu. Trump zapowiedział, że cła będą obowiązywać do czasu, aż władze Meksyku i Kanady nie zrobią porządku z przemytem środków odurzających.

Nowe zasady dotkną także tych, którzy wybrali kraje takie jak Meksyk czy Kanada na miejsca nowych inwestycji. W branży motoryzacyjnej to Meksyk stał się wyjątkową furtką do amerykańskiego rynku (prawie 90 proc. z 3,5 mln wyprodukowanych w 2023 r. aut trafiło na eksport; najwięcej, bo 76 proc. wysłano do USA). Wiele znanych koncernów uruchomiło bowiem produkcję (zaspokaja nie tylko lokalny rynek, ale i trafia prosto do USA) w nowych zakładach.

Produkcja samochodów w Meksyku - koncerny zagraniczne

Audi. San Jose Chiapa. Modele: Q5 (prawie 55 tys. egz. wysłano do USA w 2023 r.)

BMW. San Luis Potosi. Modele: 3, 5

Honda. Fabryka w Celaya. Modele: Fit, HR-V

Kia. Nueo Leon. Modele: Forte, Rio oraz Hyundai Santa Fe

Mazda. Salamanca. Modele: 2 i 3 (ok. 120 tys. egz. wysłano do USA w 2023 r.).

Mercedes. Aguascalientes. Modele: GLB

Nissan. Aguascalientes. Modele: Sentra, Versa i Infiniti QX50 (ponad 80 proc. produkcji trafia do USA)

Toyota. Apaseo el Grande. Modele: Tacoma. (większość produkcji na eksport do USA).

Volkswagen. Puebla, Silao. Modele: Jetta, Taos i Tiguan

Wspomniana lista nie jest kompletna. Z tańszej siły roboczej chętnie korzystają także amerykańscy producenci samochodów. Stąd potencjalne cła popsują szyki także przedsiębiorcom z USA. Okazuje się, że mają co produkować po sąsiedzku.

Produkcja samochodów w Meksyku - koncerny amerykańskie

Ford. Hermosilo, Cautitlan. Modele: Bronco Sport, Maverick, Mustang Mach-E

General Motors. Silao, Ramos Arizpe, San Lusi Potosi. Modele takich marek jak Chevrolet (np. Sliverado, Cruze, Blazer), GMC (Sierra, Terrain), Cadillac (w planach Optiq).

Tesla. Produkcja części do aut z nowej rozważanej fabryki Gigafactory w Meksyku (niepewna przyszłość projektu) i w Austin w USA.

Uzależnienie od rynku amerykańskiego może słono kosztować koncerny po wdrożeniu dodatkowych utrudnień przed administrację Trumpa. W mediach w USA wspomina się o planach Hondy, która może zostać zmuszona do przeniesienia produkcji z Meksyku. Podobny scenariusz możliwy jest w przypadku Forda czy General Motors. Z meksykańską produkcją może się także pożegnać Toyota, której model Tacoma cieszy się sporym wzięciem (niemal cała produkcja jest przeznaczona na eksport). Najchętniej kupowany model Audi w USA to Q5 produkowane w San Jose Chiapa (przez 10 lat powstało tam milion aut).

W świetle nowych planów Trumpa atrakcyjność Meksyku spada. Nie jest bowiem tajemnicą, że chińscy dostawcy Tesli, BYD czy JAC Motors i SAIC nie kryli swoich projektów budowy nowych zakładów produkcyjnych w kraju położonym na styku trzech wielkich płyt (północnoamerykańska, pacyficzna i karaibska). Dla mieszkańców jak i władz może to oznaczać prawdziwe trzęsienie ziemi, gdyż USA są największym odbiorcą meksykańskiej produkcji (aż 83 proc. całego eksportu). Koniec eldorado? Wejście administracji Trumpa całkowicie zmieni zasady gry.