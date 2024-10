Oto królowa polskich "służbówek" 2024 roku. TOP10 zdominowała jedna marka

Można to już oficjalnie powiedzieć – Toyota rozkochała w sobie Polaków i... polskie firmy. Z roku na rok jej przewaga nad konkurentami rośnie i to w różnych kategoriach. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że i w tym roku korona najpopularniejszego auta służbowego nad Wisłą, także trafi w ręce japońskiej marki. Co prawda rok 2024 się nie zakończył, ale w trzech pierwszych kwartałach, niekwestionowanym liderem zakupów flotowych jest... Toyota Corolla.

Blisko co 6 nowe auto służbowe to Toyota

W okresie od stycznia do września 2024 roku zarejestrowano 53 482 samochody osobowe i dostawcze tej japońskiej marki, co stanowi 16,9 proc. udziału w rynku flotowym. Najczęściej wybieranym modelem była Toyota Corolla, która po raz kolejny potwierdziła swoją dominację wśród aut służbowych. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy przedsiębiorstwa zarejestrowały 16 341 egzemplarzy Corolli (wzrost rejestracji do firm o 3 proc.).

Co ciekawe, wynik Toyoty był wyższy niż łączna liczba rejestracji dwóch kolejnych marek na liście – trudno się dziwić, że Toyota chwali się taką dominacją.

Aż sześć modeli Toyoty wśród najczęściej wybieranych aut służbowych

Spośród dziesięciu najpopularniejszych modeli samochodów wybieranych przez polskie firmy aż sześć to modele Toyoty. Oprócz Corolli, która była najczęściej rejestrowanym modelem flotowym (16 341 egzemplarzy), w czołówce znalazły się także: Yaris (6912 egzemplarzy), Rav4 (5967 egzemplarzy), Toyota C-HR (5421 egzemplarzy), Yaris Cross (4957 egzemplarzy) oraz Proace City (4514 egzemplarzy).

Dominacja Toyoty w kilku segmentach

Toyota utrzymała wiodącą pozycję w sześciu segmentach rynku. Aygo X okazał się najczęściej rejestrowanym małym autem (1213 egzemplarzy, 42,2 proc. udziału w rynku), Yaris zdominował segment B (31,5 proc. udziału), Yaris Cross prowadził wśród miejskich SUV-ów (20,4 proc. udziału), Corolla zajęła pierwsze miejsce w segmencie C (26,9 proc. udziału), a Toyota C-HR była liderem w segmencie C-SUV (14 proc. udziału).

Równie dobrze dla japońskiego producenta wygląda to w segmencie aut dostawczych. Samochody Toyoty Professional, takie jak Proace CITY, również znalazły się w czołówce, z 4514 rejestracjami i 34 proc. udziałem w segmencie CDV.