Tavares chce zamknąć nierentowne marki Stellantis. Kto trafi pod gilotynę?

"W przypadku marek, które nie zarabiają, zamkniemy je," powiedział Tavares dziennikarzom po tym, jak Stellantis opublikował wyniki za pierwszą połowę roku, które były gorsze od oczekiwanych, co spowodowało spadek akcji firmy o nawet 10 proc. "Nie możemy sobie pozwolić na posiadanie marek, które nie przynoszą zysków" – dodał.

Według Reutersa, jest to zwrot w polityce Tavaresa, który od czasu powstania Stellantis w 2021 roku, po połączeniu włosko-amerykańskiego koncernu Fiat Chrysler i francuskiej PSA, utrzymywał, że wszystkie 14 marek, w tym Maserati, Fiat, Peugeot i Jeep nie będą zamykane. Teraz jednak prezes zmienił zdanie. Oczywiście nie ma jeszcze oficjalnych decyzji, ale na czarnej liście znajdują się słabo radzące sobie Maserati, Lancia i DS.

Trzech kandydatów, którzy mogą trafić pod "gilotynę"

Firma nie ujawnia wyników poszczególnych marek, z wyjątkiem Maserati, które zanotowało stratę operacyjną w wysokości 82 milionów euro w pierwszej połowie roku. Niektórzy analitycy sugerują, że Maserati może być potencjalnym celem sprzedaży przez Stellantis, podczas gdy inne marki, takie jak Lancia czy DS, mogą być zagrożone likwidacją ze względu na ich marginalny wkład w całkowitą sprzedaż grupy.

Akcje Stellantis notowane na giełdzie w Mediolanie spadły o 12,5% w czwartek, osiągając najniższy poziom od sierpnia 2023 roku. Jak informuje Reuters, spadek ten sprawia, że strata za cały rok wynosi 22 proc., co czyni akcje Stellantis najgorzej radzącymi sobie wśród głównych europejskich producentów samochodów.

W ostatnich latach niewiele marek motoryzacyjnych zostało zamkniętych. Od czasu, gdy General Motors zlikwidował nieprzynoszące zysków Saturn i Pontiac podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, sytuacja się ustabilizowała.

Tavares odchudzi portfolio i zredukuje zapasy

Carlos Tavares jest pod presją, aby poprawić marże i sprzedaż oraz zredukować zapasy w USA, podczas gdy Stellantis stawia na wprowadzenie 20 nowych modeli w tym roku, które mają poprawić rentowność. Słabe wyniki światowych producentów samochodów zwiększyły obawy o pogarszające się perspektywy sprzedaży na głównych rynkach, takich jak USA, podczas gdy muszą oni także stawić czoła kosztownej transformacji na pojazdy elektryczne i rosnącej konkurencji ze strony tańszych chińskich rywali.

Carlos Tavares zapowiedział, że będzie pracować przez lato ze swoim zespołem w USA nad poprawą wyników i redukcją zapasów. "Uważamy, że praca w Europie jest zakończona," powiedział. "Praca w USA jeszcze się nie zakończyła i teraz zamierzamy się tym zająć."

Jak donosi Reuters, wysoko marżowe pickupy RAM i Jeepy, które Stellantis sprzedaje w USA, napędzały jego zyski, ale słaba marża odnotowana w czwartek "stawia pytania o reputację Stellantis w zakresie efektywności kosztowej," napisali analitycy z Bernstein w nocie dla klientów.

Wyzwania operacyjne Stellantisa w USA

Stellantis podejmuje "zdecydowane działania w celu rozwiązania problemów operacyjnych" w Ameryce Północnej, w tym redukcję produkcji i cen w regionie w tym kwartale, powiedziała dyrektor finansowy Natalie Knight. "To jest rynek, który wymaga najwięcej pracy," dodała Knight.

Analitycy z Citi w nocie stwierdzili, że problemy prawdopodobnie będą się utrzymywać. "Nie widzimy realnej poprawy, dopóki Stellantis nie usunie nadmiaru zapasów - co samo w sobie wywrze presję na marże roczne," napisali.

Stellantis poinformował, że jego skorygowany dochód operacyjny (EBIT) spadł o 40 proc. do 8,463 miliarda euro w pierwszej połowie roku, poniżej oczekiwanych przez analityków 8,85 miliarda euro w ankiecie Reutersa. Marża EBIT skorygowanego spadła do poziomu poniżej 10 proc., co jest poniżej dwucyfrowej marży, do której dąży firma.