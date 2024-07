W Gdańsku ruszyła stacja tankowania wodoru. To trzeci taki punkt NESO w Polsce

Pierwsza w Gdańsku stacja tankowania wodoru mieści się przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku i jest to trzecia po Warszawie i Rybniku lokalizacja stacji NESO w Polsce. Będą mogły z niej korzystać autobusy komunikacji miejskiej Gdańska, których flota już poszerzyła się o 4 autobusy wodorowe NesoBus. Docelowo dostarczonych będzie łącznie 10 autobusów wodorowych NesoBus, produkowanych w Świdniku przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK. Taki autobus standardowo ma 12 m długości, pomieści do 93 pasażerów, w tym oferuje 37 miejsc siedzących.

REKLAMA

W pełni samoobsługowe tankowanie

Nowa stacja NESO w Gdańsku jest ogólnodostępna i będą mogli korzystać z niej wszyscy użytkownicy samochodów napędzanych wodorem. Stacja jest w pełni samoobsługowa, tankowanie jest zbliżone do tego, jakie znamy na tradycyjnych stacjach. W przeciwieństwie do benzyny, oleju napędowego czy LPG, wodór tankuje się nie na litry, a na kilogramy. Samochód osobowy tankuje się wodorem ok. 3-4 minuty i daje to zasięg ok. 650 km. Tankowanie autobusu zajmuje kilkanaście minut, co daje zasięg ok. 450 km.

Sieć stacji tankowania wodoru Grupy Polsat Plus i ZE PAK jest budowana pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter "Nie Emituję Spalin, Oczyszczam". W dużym stopniu samowystarczalne energetycznie stacje NESO są obecnie jednymi z najnowocześniejszych stacji tankowania wodoru w Europie. Panele słoneczne zainstalowane na stacji o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki.

Wodór zatankujesz też w Poznaniu, Krakowie, Koninie i Solcu Kujawskim

Poza Warszawą, Rybnikiem i Gdańskiem, wodór można zatankować także w innych miejscach. Ogólnodostępna stacja Orlenu znajduje się w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 231, w pobliżu pętli tramwajowej Miłostowo. Stacja jest całodobowa i można na niej tankować samochody osobowe, ciężarowe, a także autobusy. Kolejną stacją Orlenu jest punkt w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10. Pod szyldem Orlenu będzie też powstający punkt w Katowicach, którego uruchomienie jest planowane w bieżącym roku. Użytkownicy pojazdów wodorowych zatankują jeszcze w Koninie przy ul. Kazimierskiej 45 (stacja ZE PAK), a także w Solcu Kujawskim na ul. Toruńskiej 71 (stacja SOLBET).

Paliwo bezpieczne dla ludzi i środowiska

Wodór to ekologiczne paliwo, całkowicie bezemisyjne i bezpieczne dla ludzi i środowiska. Samochody i autobusy jeżdżące na wodór emitują z rury wydechowej jedynie "destylowaną" parę wodną. Nie emitują spalin i trujących substancji, a dodatkowo oczyszczają powietrze.