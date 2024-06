Ford dalej będzie zwalniał w Europie. Powód? Spadek sprzedaży

Zgodnie z informacjami od przewodniczącego rady pracowniczej Forda w Niemczech, plan restrukturyzacji przewiduje dalsze zwolnienia w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Nie jest jeszcze jasne, ilu pracowników w Niemczech zostanie objętych zwolnieniami w ramach nowego planu, który jest kontynuacją wcześniejszego programu, jak informuje Benjamin Gruschka, przewodniczący rady pracowniczej w fabryce w Kolonii.

Ford zrealizował już połowę wcześniejszego planu zakładającego zwolnienie 2,3 tys. pracowników w Niemczech, co zredukowało zatrudnienie do 13 tys. osób. W zeszłym roku firma ogłosiła zamiar zwolnienia 3,800 pracowników w Europie w ramach przejścia na produkcję pojazdów elektrycznych, co wymaga mniej pracowników. W tym miesiącu Ford zapowiedział również plan zwolnienia do 1,6 tys. pracowników w fabryce w Walencji, Hiszpania.

Zmiana na modne crossovery nie pomogła

Firma przestawiła się na produkcję crossoverów, SUV-ów, pojazdów elektrycznych i lekkich pojazdów użytkowych, rezygnując z mniej dochodowych modeli osobowych, takich jak Focus i Fiesta. Jednak ta zmiana nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a sprzedaż samochodów osobowych Forda spadła o 15 procent do 152,552 sztuk w pierwszych czterech miesiącach roku na rynkach UE, EFTA i Wielkiej Brytanii (dane ACEA). W efekcie udział rynkowy firmy zmniejszył się do 3,4 procent z 4,3 procent.

