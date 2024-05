BMW mimo zakazu kolaborowało z Chińczykami. Skonfiskowano ponad 8000 nowych aut

Według doniesień Agencji Reutera, niemiecki producent samochodów BMW znalazł się w centrum skandalu po tym, jak wprowadził na rynek amerykański co najmniej 8 tys. Mini Cooperów z komponentami elektronicznymi pochodzącymi od zakazanego dostawcy z Chin. Jak wynika z raportu Senackiej Komisji Finansów Stanów Zjednoczonych, BMW importowało produkty zawierające zakazane części co najmniej do kwietnia tego roku.

