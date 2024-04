Orlen opublikował zysk za 2023 rok

Zysk netto Grupy Orlen w roku 2023 przekroczył 20,7 mld zł, jak ogłosiła firma. Prezes Ireneusz Fąfara w liście do akcjonariuszy zauważył, że wynik skonsolidowany Grupy Orlen za ten rok został obniżony o odpisy wartości aktywów na kwotę 17,2 mld zł.

W oficjalnym raporcie rocznym opublikowanym przez firmę podano, że Grupa Orlen wypracowała zysk netto przekraczający 20,7 mld zł w 2023 roku, w porównaniu z wynikiem za 2022 rok, który wyniósł ponad 39,8 mld zł. Przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących, zysk netto Grupy Orlen za 2023 rok wyniósł 37,9 mld zł.

W liście do akcjonariuszy umieszczonym w raporcie za 2023 rok, prezes Ireneusz Fąfara zauważył, że był to pierwszy rok, w którym Grupa Orlen działała po połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG. Zaznaczył również, że otoczenie zewnętrzne było zmiennego charakteru, co miało różnorodne skutki dla działalności organizacji.

W tym kontekście wspomniał o skonsolidowanym wyniku Grupy Orlen za 2023 rok, który został obciążony odpisami wartości aktywów, co zdaniem prezesa Fąfary "podważa trafność niektórych decyzji poprzedników". Podkreślił także, że kwota 17,2 mld zł została zarezerwowana na projekty i inwestycje, które aktualnie są szczegółowo analizowane.



Orlen podzieli się zyskami z akcjonariuszami



W środę zarząd koncernu zasugerował, aby z wypracowanego zysku ponad 4,8 mld zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. To oznacza 4,15 zł na jedną akcję. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.