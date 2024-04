Michelin odpowiada na wieści o zwolnieniach w Polsce. To dobre informacje

Ostatnio pisałem o tym, że Michelin zamyka część swojej fabryki w Olsztynie. Sprawa dotyczy Zakładu Opon Ciężarowych. Jego produkcja zostanie przeniesiona do Rumunii. Na mój materiał postanowili odpowiedzieć przedstawiciele francuskiej firmy w Polsce. I dobrze, bo doprecyzowali kilka szczegółów.

Michelin nie będzie zwalniać w Olsztynie. Podkreślamy to jeszcze raz!

Po pierwsze przedstawiciele Michelina precyzują informację na temat zatrudnienia. Aktualnie Zakład Opon Ciężarowych ma 430 pracowników. I żaden z nich pracy nie straci. Nie są planowane zwolnienia. Jak wskazuje firma "każda z pracowników otrzyma indywidualne wsparcie umożliwiające rozwój kariery w kierunku nowego stanowiska w olsztyńskiej fabryce Michelin, a pracownicy w wieku przedemerytalnym objęci są osobnym pakietem działań".

Z punktu widzenia mojego wcześniejszego materiału informacja nie stanowi jednak żadnej nowości. Pisałem bowiem o tym, że zwolnienia grupowe nie są planowane. Nikt pracy nie straci. Michelin jedynie potwierdził wcześniejsze doniesienia. I dobrze! Bo stanowią one ważną informację i uspakajają atmosferę wokoło tej wiadomości.

Opony do aut ciężarowych będą produkowane w Polsce do końca 2024 r.

Michelin w informacji przesłanej do naszej redakcji precyzuje jeszcze kilka kwestii. Mocno podkreśla to, że:

informację mailową w sprawie reorganizacji pracy fabryki dostali tylko ci pracownicy, którzy nie pracowali w Zakładzie Opon Ciężarowych. Osoby zainteresowane dowiedziały się o sprawie podczas spotkania z prezesem Michelin Polska oraz dyrekcją fabryki w połowie marca 2024 r. Pracownicy mogli dopytywać managerów o interesujące ich sprawy.

produkcja w zakładzie będzie stopniowo wygaszana do grudnia 2024 r. Nie zakończy się jeszcze w tym miesiącu. Do końca roku olsztyńska fabryka będzie produkować opony do pojazdów ciężarowych.

produkcja z Olsztyna zostanie przeniesiona do Hiszpanii, Włoszech i Rumunii. Powód? Przedstawiciele Michelina tłumaczą to transformacją polskiego zakładu i możliwością udzielenia "lepszej odpowiedzi na trendy i potrzeby rynku opon osobowych i ciężarowych".

Michelin reorganizuje pracę fabryki w Olsztynie. Robi to z ludzką twarzą

Zmiany w fabryce Michelina w Olsztynie mogą martwić. Całe szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Bo już w pierwszych informacjach na ten temat (bez tłumaczeń przesłanych przez markę) widać było mało biznesowe podejście. To reorganizacja, ale wykonana z ludzką twarzą. Z troską i poszanowaniem dla pracowników. Fajnie, że taki gigant nie przyjął techniki ostrego cięcia i czystej kalkulacji. Dobrze, że zatroszczył się o osoby, które są zatrudnione w zakładzie często od lat. Ma za to spory plus.